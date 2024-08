Dit zie je deze week in 'Milo' - NIEUW SEIZOEN!

Lou moet voor de tuchtcommissie verschijnen. Milo droomt weg na een chat met Liam, ze overweegt om haar vader de waarheid te vertellen. Jasmien sluit zich aan bij No Direction. Hilde stuit op verontrustende berichten op Koens telefoon. Alice verhuist naar een rusthuis, Nora en Pol bespreken de uitbreiding van de bakkerij. Liam gelooft Milo niet.

Maandag 2 september 2024 - aflevering 99

Lou wordt opgepakt en moet voor de tuchtcommissie verschijnen. Het filmpje van het verstoorde optreden gaat viraal. Fran denkt dat Milo verliefd is op Liam, maar Liam ziet het anders. Milo droomt weg na een chat met Liam. Jasmien wordt gevraagd als tijdelijk lid van No Direction. Nora wordt door de politie ondervraagd. Aron regelt een optreden voor Liam. Robyn zoekt naar een plan B voor het toonmoment. Jesse weet het nu zeker: Milo is echt verliefd.



Dinsdag 3 september 2024 - aflevering 100

Milo twijfelt aan haar gevoelens voor Liam na een opmerking van Jesse. Ze overweegt haar vader de waarheid te vertellen, maar hoort hem praten over haar moeder en Kosmos. Nora probeert Pol gerust te stellen. Intussen nodigt Hilde Liam en Fran uit en sluit Jasmien zich aan bij No Direction.



Woensdag 4 september 2024 - aflevering 101

Milo besluit uiteindelijk om haar vader de waarheid niet te vertellen. Otis en Sofia realiseren zich dat Milo's aanwezigheid in No Direction cruciaal is voor het toonmoment. Liam vermoedt dat Milo liegt over haar afwezigheid. Hilde ontgrendelt Koens telefoon en stuit op verontrustende berichten. Nora en Pol bespreken intussen de uitbreiding van de bakkerij.



Donderdag 5 september 2024 - aflevering 102

Milo keert terug naar school omdat ze gemist wordt. Haar terugkeer brengt blijdschap, maar ook twijfel met zich mee. Liam gelooft Milo niet als ze beweert geen tijd te hebben om met hem op te treden. Victorine wil Jasmien behouden in No Direction, terwijl Otis en Sofia liever met Milo werken. Pol en Nora staan intussen voor een moeilijke beslissing over Alices verblijf in het rusthuis.

'Milo', van maandag tot donderdag om 18.20 uur op VTM.

