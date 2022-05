Dit zie je deze week in 'Lisa' – PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2021

Lisa is al even niet meer het extreem verlegen meisje van weleer. Ze heeft geleerd om van zich af te bijten en om voor zichzelf op te komen. Ze zoekt haar weg tussen de haaien in de reclamewereld, bokst op tegen haar jaloerse zus én ze vecht tegen haar verliefdheid op Jonas. Wat gebeurt er deze week? Lees snel de preview!

Maandag 23 mei 2022 - aflevering 271

Lisa krijgt een onverwacht voorstel. Lars en Olivia wachten vol anticipatie op de finale van de Drift-campagne. Suzanne leert Reinhout kennen.

Dinsdag 24 mei 2022 - aflevering 272

Jonas wil te weten komen wie van zijn personeel de journaliste zo onbeschaamd heeft ingelicht. Katja krijgt een vreemde jobaanbieding. Woensdag 25 mei 2022 - aflevering 273

De Drift-campagne loopt op zijn eind en blijkt geen onverdeeld succes. Lisa lucht haar hart bij Pilar. Lisa en Suzanne overtuigen Katja om terug te bellen naar de vrouw die haar eerder een job had aangeboden. Donderdag 26 mei 2022 - aflevering 274

Olivia zet Lisa en Jonas ertoe aan om met elkaar te praten. Reinhout probeert te bemiddelen tussen Jonas en Vic over de Drift-campagne. Katja vertrekt met hoge verwachtingen naar haar nieuwe job. Vrijdag 27 mei 2022 - aflevering 275

Reinhout doet een laatste poging om Jonas aan boord van de alliantie te houden. Erik beseft door gesprekken met Pilar en Suzanne dat er maar één ding opzit: praten met Arthur. 'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!