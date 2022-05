Dit zie je deze week in 'Lisa' – PREVIEW

Lisa is al even niet meer het extreem verlegen meisje van weleer. Ze heeft geleerd om van zich af te bijten en om voor zichzelf op te komen. Ze zoekt haar weg tussen de haaien in de reclamewereld, bokst op tegen haar jaloerse zus én ze vecht tegen haar verliefdheid op Jonas. Wat gebeurt er deze week? Lees snel de preview!

Maandag 9 mei 2022 - aflevering 261

Marthe brengt Lisa onbedoeld op een idee om Gert te helpen. Lisa gaat over tot actie. Marthe is bijzonder geïnteresseerd in het verleden van Massa. Suzanne raadt Katja aan te onderzoeken hoe andere coaches hun loopbaan zijn gestart.

Dinsdag 10 mei 2022 - aflevering 262

Katja schrijft aan een biografie voor haar website, maar feiten en fictie vermengen zich. Arthur verdedigt Pilar wanneer ze lastig gevallen wordt in de Keetal. Remco krijgt onverwacht bezoek in 't Excuus. Woensdag 11 mei 2022 - aflevering 263

Lisa bezoekt een symbolische plek om contact te zoeken met Gert. Suzanne moedigt Katja aan een opleiding tot coach te volgen. Olivia heeft nog niet hét idee voor de Drift-campagne te pakken. Donderdag 12 mei 2022 - aflevering 264

Kan Lisa Jonas en Olivia vergeven? Katja's afspraak met coach Jessica gaat niet helemaal zoals gepland. Na een anonieme brief op Massa voor Lisa, groeit Vics wantrouwen verder. Remco wordt voor een hartverscheurende keuze gezet. Vrijdag 13 mei 2022 - aflevering 265

Lisa lucht haar hart bij Katja. De ruzie tussen Erik en Suzanne bereikt een hoogtepunt. Arthur gaat de confrontatie aan met het groepje homofobe jongeren. Lars en Marthe gaan op date.