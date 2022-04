Dit zie je deze week in 'Lisa' – PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2022

Lisa is al even niet meer het extreem verlegen meisje van weleer. Ze heeft geleerd om van zich af te bijten en om voor zichzelf op te komen. Ze zoekt haar weg tussen de haaien in de reclamewereld, bokst op tegen haar jaloerse zus én ze vecht tegen haar verliefdheid op Jonas. Wat gebeurt er deze week? Lees snel de preview!

Maandag 4 april 2022 - aflevering 236

Gert gelooft dat er licht is aan het einde van de tunnel. Jonas komt tot een groot inzicht. Katja wandelt met haar loopbaancoach en raakt nog meer in zijn ban. Remco beseft via een oude bekende dat hij misschien de eerste stap moet zetten om tot een verzoening te komen met Lars.

Dinsdag 5 april 2022 - aflevering 237

Gert vertelt Lisa over zijn jeugd. Mikhel probeert Jonas te behoeden voor een domme actie. Vic krijgt slechts nieuws van een oud-studiegenoot. Woensdag 6 april 2022 - aflevering 238

Na veel rode wijn doet Jonas domme dingen. De goede raad van Suzanne schiet bij Katja in het verkeerde keelgat. Lars doet een poging om Olivia om te praten en mee te gaan eten voor zijn verjaardag. Donderdag 7 april 2022 - aflevering 239

Met gevaar voor eigen leven, zegt Lisa tegen Gert wat ze echt denkt. Katja kiest de Keetal uit als testlocatie voor haar coaching ambities. Ook Remco ontsnapt er niet aan. Vic wil nog niet zo snel opgeven en komt met een creatief idee. Vrijdag 8 april 2022 - aflevering 240

Jonas had Reinhouts antwoord op zijn voorstel niet verwacht. Katja zet Remco in om aan klanten te geraken, maar dat heeft niet het gewenste resultaat. Greet geeft Lars verrassend advies over de ruzie met Remco. De echte verrassing moet voor Lars dan nog komen. 'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!