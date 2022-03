Dit zie je deze week in 'Lisa' – PREVIEW

Lisa is al even niet meer het extreem verlegen meisje van weleer. Ze heeft geleerd om van zich af te bijten en om voor zichzelf op te komen. Ze zoekt haar weg tussen de haaien in de reclamewereld, bokst op tegen haar jaloerse zus én ze vecht tegen haar verliefdheid op Jonas. Wat gebeurt er deze week? Lees snel de preview!

Maandag 14 maart 2022 - aflevering 221

Lisa confronteert Olivia. Op Massa valt op hoogst mysterieuze wijze de wifi uit. Katja weet wie hen kan helpen. Suzanne en Erik praten over hun toekomst. Maar dan heeft Suzanne nog een hele belangrijke vraag voor Erik.

Dinsdag 15 maart 2022 - aflevering 222

Op Katja's aandringen belt haar aanbidder haar op. Gio heeft dan toch een zwaar feestje gegeven voor zijn collega's. Dorine ziet plots Lisa en praat emotioneel over een ver verleden, toen ze nog gelukkig was. Woensdag 16 maart 2022 - aflevering 223

Katja vermoedt te weten wie haar stalkt en stapt naar de politie. Vic Vincke doet zijn intrede in Massa: hij komt Nathan helpen in de zaak van de schadeclaim. Donderdag 17 maart 2022 - aflevering 224

Lisa krijgt een onverwacht geschenk. Vic Vincke ontmoet de advocaat van Bianca en zet hem onder druk. Lars krijgt nog een financiële opdoffer te verwerken. Vrijdag 18 maart 2022 - aflevering 225

Jonas verneemt wat er tijdens zijn afwezigheid allemaal gebeurd is. Jonas heeft geen vertrouwen in het voorstel van Reinhout Vincke. Suzanne ontdekt dat Erik geheimen voor haar heeft.