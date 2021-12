Dit zie je deze week in 'Lisa'! – PREVIEW

Lisa is al even niet meer het extreem verlegen meisje van weleer. Ze heeft geleerd om van zich af te bijten en om voor zichzelf op te komen. Ze zoekt haar weg tussen de haaien in de reclamewereld, bokst op tegen haar jaloerse zus én ze vecht tegen haar verliefdheid op Jonas. Wat gebeurt er deze week? Lees snel de preview!

Maandag 27 december 2021 - aflevering 196

Nathan en Babette vergaderen samen over de opdracht voor Flirt. Dat is niet naar de zin van Lisa. Nathan wil Lisa verrassen. Dorine heeft in de gaten dat Jonas Lisa graag ziet en maant hem aan voor Lisa te vechten. Katja is terug thuis en springt bij in de Keetal.

Dinsdag 28 december 2021 - aflevering 197

Jonas denkt dat hij Lisa definitief kwijt is en stapt uit de Flirt-campagne. Nathan begrijpt niet wat er aan de hand is en spreekt er Jonas op aan. Pilar vertelt aan Jelle wat scheelt. Gert ontmoet Igor.

Woensdag 29 december 2021 - aflevering 198

Wanneer Nathan vertelt aan Lisa dat hij het weet, valt Lisa compleet uit de lucht. Lisa wil van Jonas weten waarom hij ineens zo afstandelijk is. Jonas lucht zijn hart bij Pilar. Lars heeft nieuws uit Londen.

Donderdag 30 december 2021 - aflevering 199

Jonas en Nathan ontdekken dat Lisa niet zwanger is. Beide willen voor Lisa vechten. Tussen Suzanne en Erik gaat het steeds beter. De pitch voor Flirt wordt goed onthaald door de klant.

Vrijdag 31 december 2021 - aflevering 200

Suzanne verklapt per ongeluk wat Nathan van plan is. Lisa is in paniek. Katja werkt in de Keetal, ze stelt voor om de boekhouding over te nemen. Jonas plant om terug naar L.A. te verhuizen. Babette maakt zich niet populair bij het personeel van Massa. Lisa denkt dat ze Gert ziet.

'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!