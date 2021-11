Dit zie je deze week in 'Lisa'! PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2021

Lisa is al even niet meer het extreem verlegen meisje van weleer. Ze heeft geleerd om van zich af te bijten en om voor zichzelf op te komen. Ze zoekt haar weg tussen de haaien in de reclamewereld, bokst op tegen haar jaloerse zus n ze vecht tegen haar verliefdheid op Jonas. Wat gebeurt er deze week? Lees snel de preview!

Maandag 22 november 2021 - aflevering 171

Katja wil dat Gert haar met rust laat. Lisa droomt ervan om van Octopus een echt bedrijf te maken. Lars durft de waarheid niet te vertellen aan Elke.

Dinsdag 23 november 2021 - aflevering 172

Lisa maakt zich zorgen om Nathan, maar hij wil het verleden achter zich laten. Jonas, Katja, Gert en Dorine werken de ideeën uit voor Alerto. Elke vertrekt en Lars maakt zich grote zorgen. Pilar en Jelle gaan op date. Woensdag 24 november 2021 - aflevering 173

Nathan ontmoet Dimitri en wil praten. Hij wil zich concentreren op de toekomst, en het verleden achter zich laten. Lisa en Nathan beslissen een nieuwe stap te zetten met Octopus. De date van Pilar en Jelle eindigt in ruzie. Lars is ongerust over het vertrek van Elke. Donderdag 25 november 2021 - aflevering 174

Katja nodigt Nathan en Lisa uit voor een etentje om hun vennootschap te vieren, maar al snel wordt duidelijk dat er meer achter zit. Gert heeft het steeds moeilijker met Katja. Lars beseft dat hij Elke mist. Suzanne krijgt een inzinking. Vrijdag 26 november 2021 - aflevering 175

Octopus krijgt een opdracht van Goodfood voor het maken van drie spots. Nathan moet Lisa iets vertellen. Suzanne zit op haar tandvlees. Ze wil extra hulp in de keuken, maar volgens Patrick kunnen ze zich dat niet veroorloven. Dimitri daagt Nathan uit voor een duel. Renée en Dorine komen tot een verzoening. 'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!