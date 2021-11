Dit zie je deze week in 'Lisa'! PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2021

Lisa is al even niet meer het extreem verlegen meisje van weleer. Ze heeft geleerd om van zich af te bijten en om voor zichzelf op te komen. Ze zoekt haar weg tussen de haaien in de reclamewereld, bokst op tegen haar jaloerse zus n ze vecht tegen haar verliefdheid op Jonas. Wat gebeurt er deze week? Lees snel de preview!

Maandag 15 november 2021 - aflevering 166

Jonas biedt Lisa een nieuwe job aan. Lisa legt haar hart bloot maar Jonas weet niet hoe hij hierop moet reageren en gaat weg. Lisa zoekt steun bij Nathan en Pilar. Professioneel blijft Lisa niet bij de pakken zitten. Samen met Nathan liegen ze over hun eigen bedrijf. Hollander geeft hen de opdracht. Pilar en Jelle beleven een leuke date tot Remco binnenvalt met Sino en hun avond kaapt. Lars komt te weten dat Elke loog over haar repetities en gaat zelf op onderzoek.

Dinsdag 16 november 2021 - aflevering 167

Jonas en Lisa praten over gevoelens. Katja heeft alles gehoord en voelt zich tweede keus. Ze lucht haar hart bij Dorine, die ondertussen met een ander geheim zit. Nathan en Lisa storten zich op het eerste project van Octopus. Lars is kwaad op Elke maar ook op Remco omdat hij Elke Club Gigi heeft aangeraden als werkplek. Woensdag 17 november 2021 - aflevering 168

Jonas probeert Katja te bedaren, maar Katja neemt hier geen genoegen mee. Lars confronteert Elke met haar werk in Club Gigi. Lisa en Nathan richten de living in als bureauruimte voor Octopus, maar stuiten meteen op een nieuw probleem. Pilar twijfelt over haar gevoelens voor Jelle. Donderdag 18 november 2021 - aflevering 169

Jonas is geschrokken van Katja's gezondheidsproblemen en wil haar helpen. Nathan kan er niet mee lachen dat Lisa achter zijn rug een oplossing zoekt om geld te lenen. Tussen Lars en Elke gaat het van kwaad naar erger. Remco probeert te sussen, maar zonder veel resultaat. Jelle heeft een nieuwe challenge. Vrijdag 19 november 2021 - aflevering 170

De Noble-shoot verloopt minder vlot dan gedacht. Lisa is in paniek. Katja wil dat zij en Jonas het gezicht van een nieuwe campagne worden. Gert wil dat Katja Jonas overtuigt om hem een functie te geven in Massa. De ruzie tussen Elke en Lars escaleert verder. 'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM.