Dit zie je deze week in 'Lisa'!  PREVIEW

Lisa is al even niet meer het extreem verlegen meisje van weleer. Ze heeft geleerd om van zich af te bijten en om voor zichzelf op te komen. Ze zoekt haar weg tussen de haaien in de reclamewereld, bokst op tegen haar jaloerse zus én ze vecht tegen haar verliefdheid op Jonas. Wat gebeurt er deze week? Lees snel de preview!

Maandag 11 oktober 2021 - aflevering 141

Lisa ontdekt dat er voorwaarden aan haar terugkomst bij Massa gekoppeld zijn en beseft dat ze langer dan gepland zal moeten blijven. Renée heeft slecht nieuws voor Lars. Katja is in alle staten, maar Dorine wil dat ze terugvecht. Nathan begint aan zijn nieuwe job binnen Massa, tot grote ergernis van Gert en confronteert hem met iets uit het verleden.

Dinsdag 12 oktober 2021 - aflevering 142

Vanessa is erg geïnteresseerd in wat er speelt tussen Lisa en Jonas, maar krijgt geen duidelijke antwoorden. Lisa heeft het ondertussen moeilijk om zich professioneel te gedragen in de buurt van Jonas. Katja is nog steeds woedend en neemt wraak op Jonas. Lisa is verbaasd wanneer Katja haar wil vergeven. Lars staat voor een moeilijke beslissing.

Woensdag 13 oktober 2021 - aflevering 143

Dorine heeft door dat Katja een vuil spel speelt, maar kan haar niets verwijten, zij is degene die haar zei dat ze moest vechten voor wat ze wou. Jonas neemt een besluit. Vanessa motiveert Lisa en speelt haar leiderschap uit. Jonas vertelt Nathan over halfzusje Lotta.

Donderdag 14 oktober 2021 - aflevering 144

Jonas heeft een voorstel voor Nathan. Lisa krijgt van Katja te horen dat Jonas hun relatie nog een kans wil geven. Lisa wil dat Nathan de foto's maakt voor de Climamaxi-campagne, maar dat wordt niet door iedereen gewaardeerd. Vanessa maakt aan Gert iets duidelijk. De relatie tussen Sino en Remco verloopt niet zoals gehoopt.

Vrijdag 15 oktober 2021 - aflevering 145

Lisa heeft niet door dat Pilar haar beste vriendin mist. Gert doet een poging om Vanessa om te kopen. Patrick is jaloers op de charmante sommelier Serge en schakelt Jelle in. Sino is teleurgesteld in Remco, hij probeert tot 'zichzelf' te komen en besluit zijn lichaam te zuiveren van ongezond voedsel. Lars neemt hem niet serieus.

'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM.

