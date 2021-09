Dit zie je deze week in 'Lisa'! PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2021

Lisa is al even niet meer het extreem verlegen meisje van weleer. Ze heeft geleerd om van zich af te bijten en om voor zichzelf op te komen. Ze zoekt haar weg tussen de haaien in de reclamewereld, bokst op tegen haar jaloerse zus n ze vecht tegen haar verliefdheid op Jonas. Wat gebeurt er deze week? Lees snel de preview!

Maandag 27 september 2021 - aflevering 131

Dorine en Gert proberen te achterhalen wie Nathan echt is. Remco heeft een nieuwe vriendin, Sino. Tijdens de heropening van de Keetal probeert Lisa Jonas te ontwijken, wat niet volledig volgens plan verloopt. Nathan onthult aan Dorine en Gert zijn ware identiteit.

Dinsdag 28 september 2021 - aflevering 132

Dorine gelooft in eerste instantie niet dat Nathan de waarheid spreekt. Vooral Gert heeft het er moeilijk mee en gaat op onderzoek. Renee trekt in bij haar zieke ouders en laat Lotta over aan de zorgen van Lars. Suzanne maakt zich zorgen. Lisa wil zo weinig mogelijk contact met Jonas. Woensdag 29 september 2021 - aflevering 133

Nathan laat de Albrechtsen weten dat hij opnieuw vertrekt. Jonas heeft het moeilijk met het feit dat Lisa hem wegduwt. Katja en Jonas praten. Jonas is overdonderd met het nieuws van Katja. Lars en Lotta groeien dichter naar elkaar toe. Donderdag 30 september 2021 - aflevering 134

Lisa probeert Jonas los te laten, maar dat wordt haar behoorlijk moeilijk gemaakt. Pilar en Suzanne proberen er haar bovenop te helpen. Ondertussen maakt Katja gretig gebruik van de situatie. Lars vertelt Greet dat hij de vader is van Lotta. Elke kan haar ontgoocheling niet langer verbergen. Vrijdag 1 oktober 2021 - aflevering 135

Zowel Jonas als Lisa doen alsof ze elkaar hebben losgelaten, maar bij de eerste confrontatie blijkt dat allesbehalve het geval. Dorine ontdekt dat Katja heeft gelogen, maar Katja wil het anders oplossen. Elke voelt zich verdrietig.