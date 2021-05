Dit zie je deze week in 'Lisa'!  PREVIEW

Lisa droomt van een carrière in een hip marketingbureau. Met haar intelligentie en creativiteit heeft ze alles in huis om het te maken, maar haar extreme schuchterheid zorgt ervoor dat ze niet vooruit kan. Dit zie je deze week!

Maandag 3 mei 2021 - aflevering 69

Lisa bekent aan Mikhel dat ze verliefd is geweest op Jonas. Wanneer ze later overvallen wordt door een groep jongeren, wordt ze gered door een mysterieuze man. Katja pikt het niet langer dat Dorine zo op haar neerkijkt en maakt haar duidelijk dat ze niet zal opgeven. Ze moet en ze zal Jonas' vrouw worden. Omdat Suzanne van de dokter nog niet mag werken, nemen Pilar en Jelle de Keetal over. Ze doen dat zo succesvol dat Suzanne zich overbodig voelt. Remco bereidt zich met steun van een strenge, maar enthousiaste Elke voor op zijn optreden in 't Excuus. Patrick bekijkt de boekhouding van de Keetal en stelt een paar besparingen voor.

Dinsdag 4 mei 2021 - aflevering 70

Katja beseft dat ze met haar extravagante trouwplannen te ver is gegaan en dat ze moet inbinden als ze Jonas aan haar kant wil houden. Ze maakt hem duidelijk dat haar focus op de trouw ligt en niet op het feest. Jonas is daar erg blij mee en heeft een plan, dat niet alleen Katja, maar ook Mikhel en Lisa zeer verrast. Wanneer Mikhel zijn voet verzwikt en Katja een voedselvergiftiging oploopt, halen Lisa en Jonas een dokter. Mark probeert Dorine ervan te overtuigen dat ze er alles aan moeten doen om Massa te redden, zelfs als dat betekent dat het huwelijk van Jonas en Katja een reclamecampagne wordt. Gert ontmoet Babette en is meteen weg van haar. Wanneer hij zijn moeder over Babette vertelt, is zij meteen wantrouwig. Simon komt bij Massa solliciteren.

Woensdag 5 mei 2021 - aflevering 71

Onderweg naar de dokter, kussen Jonas en Lisa mekaar. Ze zien niet dat er een drone in de lucht hangt. Na de kus weet Lisa niet waar haar hoofd staat. Ze beweert zelf dat het niets voorstelde, maar heeft toch een schuldgevoel tegenover Mikhel. Doordat Mikhel zijn enkel verzwikt heeft en Katja ziek is, besluiten ze om naar huis te gaan. Als Lisa bij haar thuiskomst het krantenartikel over het dodelijke ongeluk van haar vader te zien krijgt, voelt ze zich nog slechter. Dorine zorgt dat Gert zijn kansen bij Babette verspeelt door hem aan te praten dat Babette een spionne is die hem gebruikt om meer over Massa te weten te komen. Jelle stort zich voor een nieuwe challenge op een aantal nieuwe recepten voor de Keetal. Suzanne maakt zich zorgen dat de gasten haar kookkunsten daarmee zullen vergeten.

Donderdag 6 mei 2021 - aflevering 72

Lisa wint een 'Meet & Greet' met Sean Dhondt, maar of ze daar echt blij mee is? Katja weet Jonas te overtuigen om toch te trouwen tijdens de opnames van de reclamespot van Tasha. De CEO van Tasha is helemaal mee om het echte huwelijk van Jonas en Katja in de reclamespot te gebruiken.Wanneer Katja de foto van de kus van Jonas en Lisa voor ogen krijgt, onderbreekt ze de belangrijke meeting met Maenhout en verkondigt ze dat het huwelijk niet doorgaat. Lisa probeert de kus uit te leggen aan Mikhel, maar die is ervan overtuigd dat ze nog steeds verliefd is op Jonas. Lisa probeert haar hart te luchten bij Pilar, maar krijgt ruzie met haar beste vriendin. Om het goed te maken, wil ze Pilar het flessendopje met de ster schenken: de Meet & Greet met Sean Dhondt. Pilar vindt dat Lisa zelf moet gaan.

Vrijdag 7 mei 2021 - aflevering 73

Lisa probeert de kus uit te leggen aan Mikhel, maar die ziet een toekomst met haar niet meer zitten. Lisa vraagt Jonas wat de kus voor hem betekende, maar als die zegt dat het een misverstand was, gaat ze boos en verdrietig weg. Jonas blijft met schuldgevoelens achter. Ervan overtuigd dat haar vader nog leeft, doet Lisa zijn handschrift na en schrijft een brief naar haar moeder uit Eriks naam. Patrick heeft echter al een verklaring van overlijden, getekend door een arts en Suzanne ontdekt de kladblaadjes waarop Lisa Eriks handschrift geoefend heeft. Nu Lisa het overlijdenscertificaat van haar vader heeft gezien, wil ze absoluut te weten komen wat er precies is gebeurd. Ze schakelt hiervoor Elias in, een ex- detective die nu voor Remco's schoonmaakbedrijf werkt. Katja is kwaad op Jonas omwille van zijn kus met Lisa. Op een netwerkfeestje zondert ze zich van Jonas af en leert Ed Vanhoute kennen, een manager van grote namen.

'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM.