Dit zie je deze week in 'Lisa'!  PREVIEW

Lisa droomt van een carrière in een hip marketingbureau. Met haar intelligentie en creativiteit heeft ze alles in huis om het te maken, maar haar extreme schuchterheid zorgt ervoor dat ze niet vooruit kan. Dit zie je deze week!

Maandag 12 april 2021 - aflevering 55

Er hangt Remco een nieuwe geldboete boven het hoofd wanneer hij besluit contractbreuk te plegen met Dorine. Toch wil hij zijn eigen bedrijf nog steeds oprichten. Zeker nu Mark met hem in zee wil. Suzanne komt thuis van reis en treft Katja en Lisa aan. Die heeft groot nieuws: ze is samen met Mikhel. Mark gaat akkoord met Jonas' beslissing om een nieuwe afdeling sociale media op te richten onder leiding van Mikhel. Daarna duikt hij in de boekhouding, maar dat is meer werk dan verwacht. Mikhel rekruteert vlogger Jelle om te komen werken op de nieuwe afdeling social media. Jonas heeft Lisa en Mikhel uitgenodigd voor een gezelschapsspelletjesavond. Katja kan het maar moeilijk verkroppen dat Lisa en Jonas een topteam vormen.

Dinsdag 13 april 2021 - aflevering 56

Lisa kan Mikhel overtuigen dat de kus een misverstand was. Al is ze daar zelf niet helemaal van overtuigd. Mark besluit de toekomstige kosten in te dijken door een aantal mensen te ontslaan... op het personeelsfeest. Jelle plant zijn volgende challenge: 's nachts op Massa blijven crashen. Katja toont trots de aankondiging van de verloving aan Jonas, maar die kan er niet mee lachen en hij neemt afstand van Katja. Mikhel gaat door zijn rug nadat hij Lisa optilt. Lisa geeft zichzelf de schuld maar Mikhel stelt haar gerust: ze is perfect, dit heeft niks met haar te maken. Remco's gokavontuur staat in de krant.

Woensdag 14 april 2021 - aflevering 57

Dorine en Gert zijn blij dat de shoot is foutgelopen. Lisa wil het goedmaken met een reshoot. Katja, die zich mee verantwoordelijk voelt, gaat akkoord. Deze keer neemt Mikhel de leiding. De nieuwe shoot is een groot succes. Remco neemt de shift over van een zieke beveiligingsagent. Hij neemt het beveiligen echter niet zo serieus en doet een dutje. Het wordt een dutje met grote gevolgen. Een mysterieuze man komt eten in de Keetal.

Donderdag 15 april 2021 - aflevering 58

Lisa is overdonderd door het nieuws dat ze een nonkel heeft. Pilar vraagt zich af waarom Patrick net nu weer opduikt. Suzanne en Lisa houden wel van het idee om een nieuw familielid te verwelkomen. Toch raakt Patrick met zijn terugkomst ook een gevoelige snaar bij Suzanne. Ze haalt een oud boek met foto's en de afscheidsbrief van Erik boven en wordt emotioneel. Katja heeft een fotograaf uitgenodigd op de drink van Massa, want ze wil 'groot nieuws' aankondigen. Dorine is gefrustreerd, drinkt te veel wijn en maakt amok. Het komt daarbij tot een schermutseling met Mark.

Vrijdag 16 april 2021 - aflevering 59

Jonas vreest de slechte publiciteit voor het bedrijf. Katja denkt een manier te weten om de crisis met de journalist te regelen. Mikhel en Lisa brengen een romantische avond door op het bedrijf. Maar dan wordt Mikhel neergeslagen... door Milan en zijn kompanen. Lisa slaat hem op haar beurt moedig neer. Remco komt als geroepen terug op post en alarmeert de politie. Mark heeft liever dat Renée niet meer gaat werken, maar zij wil zich niet laten wegjagen door Dorine. Wanneer die laatste plots voor de deur verschijnt, vrezen Mark en Renée nog meer miserie.

'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM.