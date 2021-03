Dit zie je deze week in 'Lisa'!  PREVIEW

Vrijdag was er geen aflevering van 'Lisa' als gevolg van een extra nieuws over de coronamaatregelen. De aflevering is doorgeschoven naar maandag. Fans kunnen het verhaal dus probleemloos blijven volgen? Lees snel wat er deze week gebeurt!

Maandag 22 maart 2021 - aflevering 40

De politie komt over de vloer bij Suzanne en vraagt haar uit over John. Die heeft een klacht tegen haar ingediend wegens smaad en heeft het verhaal helemaal naar zijn hand gezet. Gert schakelt Pierre in om de naam Mist uit te schakelen. Dorine heeft door dat Renée zwanger is nog voor ze het zelf weet. Wanneer Renée vervolgens een zwangerschapstest doet, wordt het vermoeden bevestigd: ze is wel degelijk zwanger. Ze herinnert zich haar escapades met Mark en Lars en panikeert. Dorine gaat zich bezatten in de Keetal.

Dinsdag 23 maart 2021 - aflevering 41

Het marktonderzoek verloopt vlot en Jonas legt de antwoordformulieren in zijn kast om ze later te bekijken. Katja vervalst die formulieren echter en dwingt Lisa om haar te helpen. Dorine schaamt zich na haar dronken avond met Remco en geeft hem geld opdat hij niemand iets zou vertellen. Remco boekt per direct een duur reisje voor hem en Pilar. Renée neemt Mikhel in vertrouwen en vertelt hem dat ze zwanger is, dat ze niet weet wie de vader is en ook niet weet of ze het kind wel wil houden.

Woensdag 24 maart 2021 - aflevering 42

Katja wil de echte antwoordformulieren vervangen door de valse, maar het lukt niet. Lisa, die denkt dat het wél gelukt is, steelt de envelop uit Katja's handtas en verwisselt de enveloppen. De originele antwoordformulieren steekt ze in de versnipperaar. Lars doet Remco beseffen dat het geld van Dorine eigenlijk zwijggeld is. John staat plots in het restaurant. Het komt tot een handgemeen tussen hem en Katja. Jonas komt tussen en neemt het voor haar op. Suzanne en Jelle evalueren de beelden die daarvan zijn gemaakt. Lars' liefde voor Elke ontroert Renée.

Donderdag 25 maart 2021 - aflevering 43

Jonas is er het hart van in dat de naam voor Mist op de helling staat. Lisa voelt zich verantwoordelijk en samen met Pilar bedenkt ze het plan om een nieuwe enquête af te nemen op straat. Suzanne neemt Johns stem op terwijl hij haar bedreigt en legt het bewijsmateriaal voor aan de inspecteur. Jelle begint aan zijn drie-dagen-en-nachten-wakker-blijven challenge. Jonas vindt een bijsluiter van een zwangerschapstest. Hij vreest dat hij Katja zwanger heeft gemaakt. Mark stoot op een heleboel folders over zwangerschap en abortus. Hij confronteert Renée ermee.

Vrijdag 26 maart 2021 - aflevering 44

Mark is hoopvol naar de toekomst toe en wil de baby graag houden, maar Renée heeft ruimte nodig om na te denken. Mark vertelt zijn heuglijke nieuws zelf aan Jonas. Maar die dropt ook een bommetje: Katja is waarschijnlijk ook zwanger. Mark zal dus papa en opa tegelijkertijd worden! Het radiospotje voor Crash is één grote klucht en Jonas besluit uit het project te stappen. John wordt opgepakt nadat hij Suzanne heeft aangevallen in de Keetal.

'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM.