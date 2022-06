Dit zie je deze week in 'Lisa' – PREVIEW (LAATSTE WEEK!)

Foto: VTM - © DPG Media 2022

Slecht nieuws voor de fans want Lisa is aan de voorlopig laatste week toe. En die wordt al op donderdag uitgezonden. Maar voor het zover is, staat er nog heel wat te gebeuren. Dit zie je in de laatste week van dit seizoen!

Maandag 6 juni 2022 - aflevering 281

Gert krijgt zeer verrassend bezoek in de gevangenis. Volgens Katja staat Lisa helemaal onder invloed van Gert. Arthur is het beu in de Keetal: zijn roeping ligt elders. Katja krijgt zeer bizarre berichten.

Dinsdag 7 juni 2022 - aflevering 282

Jonas komt tot inzicht, maar komt dit op tijd? Olivia is op zoek naar een job met meer zingeving. Katja krijgt een voorstel dat ze maar moeilijk kan afwijzen. Woensdag 8 juni 2022 - aflevering 283

Lisa hakt de knoop eindelijk door. Katja besluit haar oude liefde toch nog niet direct op te geven. Elke durft eindelijk te bekennen wat haar ware gevoelens zijn. Donderdag 9 juni 2022 - aflevering 284 - SEIZOENSFINALE

Lisa is weg uit Massa. Wat is Jonas allemaal van plan? Erik vraagt raad aan Katja. Reinhout en Suzanne vinden een luisterend oor bij elkaar. Katja stort zich op haar studies, maar is dat wel wat ze écht wil?