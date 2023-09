Dit zie je deze week in 'Lisa' - PREVIEW

Suzanne en Katja biechten de waarheid op, Jonas dreigt met een rechtszaak. Gijs neemt het voorstel van Remco en Elke aan. Reinhout krijgt slecht nieuws. Lisa is lastig op Ben, in de Keetal wordt een benefiet voorbereid. Vic misdraagt zich, Katja bemiddelt.

Maandag 2 oktober 2023 - aflevering 450

Suzanne en Katja biechten aan Jonas op wat er de avond van de moord op Gert écht gebeurd is. Arthur en Esmee vinden Mira. Reinhout krijgt een verontrustend telefoontje.

Dinsdag 3 oktober 2023 - aflevering 451

Jonas gaat naar Lisa en dreigt met een rechtszaak. Gijs gaat in op het voorstel van Remco en Elke. Reinhout krijgt slecht nieuws en licht Babette en Vic in. Katja neemt een bemiddelende rol op.



Woensdag 4 oktober 2023 - aflevering 452

Lisa is lastig op Ben. Ondertussen neemt Katja Jonas mee op café. Remco begeleidt een dronken Jonas, maar de avond loopt niet zoals verwacht wanneer Elke opduikt. In de Keetal wordt er een plan gesmeed om een benefiet voor Mira te organiseren.



Donderdag 5 oktober 2023 - aflevering 453

Katja beseft dat Lisa nog niet over Jonas heen is. Elke en Remco doen het "old school". Vic misdraagt zich in een meeting met Guerlain. Katja bemiddelt alweer.



'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM.

