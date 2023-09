Dit zie je deze week in 'Lisa' - PREVIEW

Suzanne neemt Lisa in vertrouwen en Vic en Katja doen een vreselijke ontdekking. Elke heeft groot nieuws voor Gijs. Het moordonderzoek neemt bijzondere wendingen. Volgens Valerie is de dader bekend. Reinhout en Vic vinden Jonas. Arthur neemt Esmee mee naar huis.

Maandag 11 september 2023 - aflevering 438

Suzanne neemt Lisa in vertrouwen. Vic en Katja doen een vreselijke ontdekking. Wat moeten ze nu doen? Katja wil dat Vic nu niet opgeeft. Ook Valerie doet een belangrijke ontdekking: het onderzoek komt in een versnelling. Elke heeft groot nieuws voor Gijs. Die is hierdoor van zijn sokken geblazen.

Dinsdag 12 september 2023 - aflevering 439

Het moordonderzoek neemt bijzondere wendingen, met meerdere bekentenissen die elkaar tegenspreken. Elke en Gijs nemen een belangrijke beslissing. Mira ziet een oude bekende terug.

Woensdag 13 september 2023 - aflevering 440

De zaak over de moord op Gert wordt gesloten, de dader is - wat betreft Valerie - bekend. Reinhout en Vic vinden Jonas, maar zijn ze nog wel op tijd? En hoe reageert Lisa?



Donderdag 14 september 2023 - aflevering 441

Lisa ziet Jonas terug. Suzanne vraagt zich af hoe het nu verder moet. Vic legt Katja op de rooster over de nacht van de moord op Gert. Gijs ziet zijn droom om vader te worden in rook opgaan. Elke wil het nog niet opgeven. Arthur neemt Esmee, tegen Mira's wensen in, mee naar huis.

