Dit zie je deze week in 'Lisa'! - PREVIEW

'Lisa' is een romantische en spannende telenovelle over de creatieve maar verlegen Lisa die het hoopt te maken in de hippe marketingwereld. Zal ze haar droom waarmaken?

Maandag 15 mei 2023 - aflevering 422

Mira uit zware beschuldigingen aan het adres van Sofie. Katja werpt zich op als Gerts beschermengel. Mira twijfelt of Dorian haar wel vertrouwt. Gert doet agressief tegen Gijs.

Dinsdag 16 mei 2023 - aflevering 423

Lisa probeert alle privé- en werkballetjes in de lucht te houden, wat haar maar ternauwernood lukt. Katja laat zich voor Gerts kar spannen. Dorian maakt het goed met Gijs en zoekt troost. Vic probeert zijn werk- en liefdesleven meer richting te geven. Suzanne en Sofie mijmeren over het kleintje in Suzannes buik. Woensdag 17 mei 2023 - aflevering 424

Lisa en Ben proberen te verbroederen met Gert. Sofie denkt haar ideale job gevonden te hebben. Katja ontdekt iets onverwacht bij Gert thuis. Vic kan niet stoppen met denken aan Heidi. Mira besluit actie te ondernemen. Donderdag 18 mei 2023 - aflevering 425

Katja ontdekt dat Gert tegen hen gelogen heeft en confronteert hem hiermee. Mira en Dorian leggen het bij en gaan verder dan ze tot hiertoe geweest zijn. Ze voelen zich gelukkig samen, tot Linda roet in het eten gooit. Suzanne en Sofie gaan op onderzoek bij de dokter. Die heeft verrassend nieuws voor Suzanne in petto. Vrijdag 19 mei 2023 - geen uitzending

