Dit zie je deze week in 'Lisa'! - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2021

'Lisa' is een romantische en spannende telenovelle over de creatieve maar verlegen Lisa die het hoopt te maken in de hippe marketingwereld. Zal ze haar droom waarmaken?

Maandag 8 mei 2023 - aflevering 418

Gert vraagt Lisa om een nieuwe kans, maar haar reactie zint hem niet. Ben heeft er genoeg van en gaat naar Gert. Heidi lijkt haar opdracht als detective nog niet helemaal losgelaten te hebben. Vic reageert lastig op de biecht van Reinhout. Dorian en Mira hun eerste nacht samen neemt een onverwachte wending.

Dinsdag 9 mei 2023 - aflevering 419

Lisa is niet blij met wat Gert uitspookt. Maar Bens reactie zint haar evenmin. Dorian en Mira beleven hun eerste nacht samen. Wat er gebeurd is, blijft echter een mysterie. Ook Heidi en Vic beleven een nacht samen. Woensdag 10 mei 2023 - aflevering 420

Ben wil dat Lisa zich meer toelegt op hun relatie. Katja verschijnt weer ten tonele. Dorian krijgt de kans van zijn leven, maar twijfelt. Heidi brengt zichzelf in gevaar. Donderdag 11 mei 2023 - aflevering 421

Lisa vraagt Katja om een wel heel bijzondere rol op te nemen. Suzanne onthult de waarheid aan Katja. Gert maakt korte metten met Heidi. Gijs en Dorian staan lijnrecht tegenover elkaar. Vrijdag 12 mei 2023 - geen uitzending

'De Kotmadam' 'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!