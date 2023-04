Dit zie je deze week in 'Lisa'! - PREVIEW

Suzanne heeft het moeilijk met haar zwangerschap en Heidi heeft een verdachte in het vizier. Vic heeft enkele lastige vragen. Lisa ontdekt dat Reinhout onderzoek laat voeren naar de dood van Jonas. In de Keetal wordt een event op poten gezet. Amal en haar vader gaan de confrontatie aan. Gert reageert furieus op de beslissing van Lisa. Mira en Dorian bereiden zich voor op de eerste nacht samen.

Maandag 1 mei 2023 - aflevering 414

Suzanne worstelt met haar zwangerschap. De Keetal werpt zich op de organisatie van een multicultureel pop-upbuurtfeest, maar dat gaat niet van een leien dakje. Zowel Vic als Gert confronteert Reinhout met de privédetective die hij had ingehuurd. Heidi verdenkt Ben van de moord op Jonas. Gaia is enthousiast over Amals eerste radiospotje, maar het tweede loopt minder vlot. Vic heeft enkele netelige vragen voor Heidi.

Dinsdag 2 mei 2023 - aflevering 415

Lisa is er kapot van wanneer ze ontdekt dat Reinhout de dood van Jonas laat onderzoeken. Heidi ontdekt ondertussen iets heel verontrustends over Gert, maar zowat iedereen wil dat ze haar onderzoek stopzet. Gert nodigt Gijs uit voor een etentje. Die stelt echter een strikte voorwaarde. Reinhout zoekt Suzanne op met verrassend nieuws. De Keetal-jongeren zetten hun evenement op poten.

Woensdag 3 mei 2023 - aflevering 416

Nu Lisa weet heeft van Heidi's onderzoek, krijgt ze het opnieuw moeilijker om Jonas los te laten en verder te gaan met haar leven. Suzanne hakt de knoop door over haar zwangerschap. Reinhout beveelt Heidi haar onderzoek stop te zetten. Maar zal ze dat doen, net nu ze een nieuw spoor heeft gevonden? Heidi probeert het bij te leggen met Vic. Amal en haar vader gaan de confrontatie aan. Arthur bedenkt een plan om Gert te laten bekennen dat hij verantwoordelijk is voor de drugs in de Keetal.

Donderdag 4 mei 2023 - aflevering 417

Lisa hakt een knoop door over Gert. Hij reageert furieus. Reinhout heeft het moeilijk met Lisa's beslissing. Mira en Dorian bereiden zich voor op hun eerste nacht samen.

Vrijdag 5 mei 2023 - geen uitzending

