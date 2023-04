Dit zie je deze week in 'Lisa'! - PREVIEW

Lisa is een romantische en spannende telenovelle over de creatieve maar verlegen Lisa die het hoopt te maken in de hippe marketingwereld. Zal ze haar droom waarmaken?

Maandag 24 april 2023 - aflevering 410

Heidi komt haar ontslag aanbieden bij Lisa. Ben kan niet langer zwijgen. Heidi beweert dat ze oprechte gevoelens had voor Vic, maar gelooft hij haar wel? Heidi licht Reinhout in over haar piste. Amal reageert verrassend op de actie van Mira op het stadhuis. Dorian heeft stress voor de volgende date met Mira.

Dinsdag 25 april 2023 - aflevering 411

Lisa is niet gediend van Ben zijn loslippigheid. Vic doet Lisa een verrassend voorstel. Suzanne vertelt Reinhout het onwaarschijnlijke nieuws. Zijn reactie is echter niet wat ze verwacht had. Vic zoekt troost bij Elke, maar er blijkt een misverstand in het spel te zijn. Gert komt naar 't Excuus. Dorian troost Mira.

Woensdag 26 april 2023 - aflevering 412

Suzanne pakt Ben aan op haar manier. Hij maakt haar daarna duidelijk wat echt belangrijk is voor hem. Amal krijgt het enkel maar drukker. Kan Amal Mira vergeven nadat die bij haar vader is langsgeweest? Arthur heeft een geweldig idee.

Donderdag 27 april 2023 - aflevering 413

Lisa neemt een drastische beslissing over de toekomst van haar kind. Suzanne twijfelt of ze nog wel 'geschikt' is voor het moederschap. Dorian verzekert Mira dat hij wel iets van zich wilde laten horen, maar niet durfde. Kan hij haar overtuigen van zijn gevoelens? Amal is woedend wanneer ze hoort dat Arthur Elke op hulp heeft gevraagd. Gert zoekt opnieuw toenadering tot Gijs. Vic is van slag nu hij de waarheid over Heidi kent.

Vrijdag 28 april 2023 - geen uitzending

'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM.

