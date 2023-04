Dit zie je deze week in 'Lisa'! - PREVIEW

Lisa voelt zich niet lekker en Gert krijgt een interessant telefoontje. De eerste ruzie tussen Ben en Lisa is een feit. De politie doet een drugsrazzia in de Keetal. De problemen van Arthur worden steeds groter. Het wordt Suzanne allemaal teveel.

Maandag 3 april 2023 - aflevering 398

Lisa voelt zich niet lekker. Gert komt langs bij Ben en het wordt allerminst een hartelijk bezoek. Het bod van Reinhout op 't Excuus zorgt voor ruzie tussen Suzanne en hem. Gert krijgt een interessant telefoontje van een nieuwe, bekende klant.

Dinsdag 4 april 2023 - aflevering 399

Lisa en Ben hebben voor het eerst ruzie. Daarna krijgt Lisa bijzonder nieuws van de dokter. Gert krijgt bezoek van Pierre, wat niet veel goeds voorspelt. Hij wil Amal opnieuw aan boord bij Massa, maar de vraag is of zij dit ziet zitten en hoe Elke zal reageren.

Woensdag 5 april 2023 - aflevering 400

Lisa vertelt over haar wonderlijke ontdekking aan Suzanne. Elke moet op de blaren zitten. 't Excuus heeft een nieuwe, mysterieuze eigenaar. De politie doet een drugsrazzia in de Keetal. Heidi laat Vic in haar kaarten kijken.

Donderdag 6 april 2023 - aflevering 401

Lisa vertelt haar grote geheim aan Ben. Gert weet Lisa nogmaals in te pakken. Arthurs problemen worden steeds groter. Heidi verdiept zich in Vics leven. Het wordt Suzanne allemaal te veel.

Vrijdag 7 april 2023 - geen uitzending

'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM.

