Dit zie je deze week in 'Lisa'! - PREVIEW

Ben vertelt Lisa over zijn gevoelens, Arthur heeft een lokale BV geŽngageerd en Reinhout wil Suzanne spreken. Vic wil Elke trakteren, Heidi krijgt nuttige informatie. Gijs wil bemiddelen tussen Gert en de Keetal. Er is weer een pokeravond en een jaloerse Wannes gooit roet in het eten van de benefiet.

Maandag 13 maart 2023 - aflevering 386

Ben vindt de moed om Lisa te vertellen over zijn gevoelens. Hij denkt echter dat die gevoelens niet wederzijds zijn. Mira en Wannes weten een BV te strikken voor het benefiet. Arthur heeft ook een lokale BV geëngageerd, maar daar is Wannes niet zo gelukkig mee. Davy spreekt af met een mogelijk nieuwe comedian, maar die blijkt niet te zijn voor wie hij zich uitgeeft.

Dinsdag 14 maart 2023 - aflevering 387

Davy zegt zijn afspraak met Gijs af. Reinhout wil Suzanne spreken, maar zij weigert. Elke heeft het ultieme plan bedacht om Gert van de troon te stoten. Suzanne maakt kennis met een knappe man. Gijs vindt dat ze ervoor moet gaan, maar is Suzanne daar wel klaar voor? Woensdag 15 maart 2023 - aflevering 388

Lisa en Ben voelen meer dan vriendschap voor elkaar. Vic wil Elke trakteren, uit erkentelijkheid voor wat ze al gedaan heeft. Elke heeft echter een veel leuker idee. Heidi legt Vic op de rooster en bezorgt haar informatie die nuttig is voor Heidi. Reinhout wil zijn relatie met Suzanne nieuw leven inblazen, maar wil Suzanne dat zelf ook? Donderdag 16 maart 2023 - aflevering 389

Heidi hoort Lisa uit over Jonas en ontdekt iets dat haar kijk op de zaak grondig verandert. Gijs probeert te bemiddelen tussen Gert en de Keetal, maar maakt het alleen maar erger. Elke en Vic hebben afgesproken voor een pokeravondje. De benefiet lijkt uit te draaien op een succes, maar dat is buiten een jaloerse Wannes gerekend. Vrijdag 17 maart 2023 - geen uitzending

