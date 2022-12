Dit zie je deze week in 'Lisa'! - PREVIEW

Lisa is niet meer het extreem verlegen meisje van weleer. Ze heeft geleerd om van zich af te bijten en om voor zichzelf op te komen. Ze zoekt haar weg tussen de haaien in de reclamewereld, heeft met Jonas de liefde van haar leven gevonden n pakt heel wat nieuwe uitdagingen aan. Wat gebeurt er deze week? Lees snel de preview!

Maandag 26 december 2022 - aflevering 364

Lisa is vreemd genoeg erg rustig en een baken van troost voor Olivia en Mikhel. Arthur heeft een belangrijke vraag voor Lily-Rose. Suzanne maakt zich zorgen om Sofie. Amal werpt zich op als Olivia's steun en toeverlaat. Vic zet zijn vader op zijn plaats. Elke werkt aan een duister plan. Gijs heeft een onverwachte bewonderaar.

Dinsdag 27 december 2022 - aflevering 365

Lisa houdt zich sterk op de herdenking, maar besluit toch een tijdje andere oorden op te zoeken. Suzanne verzuipt in haar bezorgdheden. Vic probeert Elke voor zijn kar te spannen. Gijs en Amal monteren Olivia op, maar Amal gaat daarbij wel heel ver. Lily-Rose onthult een toekomstdroom.

Woensdag 28 december 2022 - aflevering 366

Op de herdenkingsplechtigheid voor Jonas vinden zijn vrienden en familie troost bij elkaar. Suzanne is niet tevreden met de acties van Reinhout. Vic en Elke komen tot een akkoord, waarvan Amal en Gert de dupe zijn. Nathan komt te weten dat hij toch de zoon van Mark kan zijn. Gijs gaat af als een gieter tijdens een try-out.

Donderdag 29 december 2022 - aflevering 367

Lisa neemt afscheid en vertrekt naar andere oorden. Nathan wil niet blijven. Vic jent zijn vader. Reinhout laat in zijn hart kijken door Suzanne. Lily-Rose is vastbesloten zichzelf te bewijzen en Arthur beseft dat hij alles uit de kast moet halen voor Wannes.

Vrijdag 30 december 2022 - aflevering 368

Vic zet Reinhout voor een hartverscheurende keuze. Suzanne besluit wat ze wil. Arthur gooit alles in de strijd voor Wannes. Amal loopt een blauwtje. Gijs is verward over zijn talenten. Gert maakt belangrijke beloftes.

'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM.

