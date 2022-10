Dit zie je deze week in 'Lisa'! - PREVIEW

Lisa is niet meer het extreem verlegen meisje van weleer. Ze heeft geleerd om van zich af te bijten en om voor zichzelf op te komen. Ze zoekt haar weg tussen de haaien in de reclamewereld, heeft met Jonas de liefde van haar leven gevonden én pakt heel wat nieuwe uitdagingen aan. Wat gebeurt er deze week? Lees snel de preview!

Maandag 24 oktober 2022 - aflevering 320

Lisa kan Ben maar moeilijk doorgronden. Ze gaat op onderzoek uit en doet een schokkende ontdekking. Suzanne komt thuis voor een verrassing te staan. Gert is jaloers en zoekt hulp bij Lisa.

Dinsdag 25 oktober 2022 - aflevering 321

Jonas heeft zijn eerste werkdag sinds zijn ongeval. Vic neemt een beslissing met verregaande gevolgen voor zijn toekomst bij Massa. Elke heeft er geen begrip voor. Suzanne en Gijs helpen elkaar met hun relatieproblemen. Arthur en Lily-Rose hebben enkele plooien glad te strijken.

Woensdag 26 oktober 2022 - aflevering 322

Jonas heeft een zware eerste dag, waardoor hij zijn revalidatie vergeet. Vic zoekt toenadering tot Suzanne en vraagt of ze zin heeft om later die avond bij hem langs te komen. Suzanne hoort Lily-Rose een mysterieus telefoongesprek hebben.

Donderdag 27 oktober 2022 - aflevering 323

Gijs vertelt Gert een leugentje om bestwil. Suzanne hecht weinig geloof aan het verhaal van Lily-Rose. Vic deelt zijn geheim met Elke. Olivia stelt Jonas het eerste foundation-project voor.

Vrijdag 28 oktober 2022 - aflevering 324

Jonas vraagt Ben of hij Lisa nog eens mee uit wil nemen. Olivia heeft goed nieuws voor Arthur. Hij is in de wolken, maar dat gevoel duurt niet lang. Gert ontdekt een sms van Gerben en confronteert Gijs ermee.

'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM.

