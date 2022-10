Dit zie je deze week in 'Lisa'! - PREVIEW

Jonas wil zich weer op Massa smijten en in de Keetal biedt zich een nieuw gezicht aan. Vic heeft geen goed nieuws voor Elke en Arthur krijgt het deksel op de neus. Jonas doet zijn plannen voor Massa uit de doeken, Gert heeft zo zijn bedenkingen. Vic krijgt groot nieuws waar hij al lang op wacht.

Maandag 17 oktober 2022 - aflevering 315

Jonas wil zich weer op Massa smijten, maar daar gaat Lisa niet akkoord mee. Ben zit tussen twee vuren. Gert is helemaal van de kaart door de passage van Gerben. Arthur is het wachten op zijn subsidies beu. En dan wacht hem nog een onaangemane verrassing. Er dient zich een nieuw gezicht aan in de Keetal.

Dinsdag 18 oktober 2022 - aflevering 316

Vic laat Elke naar zijn bureau komen. Hij lijkt niet zo 'n goed nieuws te hebben voor haar. Wanneer Lily-Rose er wil bij horen, dan moet ze volgens Raf een challenge tot een goed einde brengen. Maar daar is niet iedereen het mee eens.

Woensdag 19 oktober 2022 - aflevering 317

Jonas heeft een idee over de toekomst van Massa. Maar wat vindt Lisa er van? Olivia ontdekt het geflirt tussen Elke en Kurt. Arthur vraagt Lily-Rose wat er met haar aan de hand is, maar krijgt meteen het deksel op de neus.

Donderdag 20 oktober 2022 - aflevering 318

Jonas doet zijn plannen voor Massa aan iedereen uit de doeken. Vic ziet het echter niet zitten. Kurt is enthousiast over het campagne-voorstel. Vic begrijpt dat er meer aan de hand is. Zonder Raf wagen de jongeren zich aan iets bravere challenges voor Lily-Rose. Maar die reageert heel anders dan iedereen had verwacht.

Vrijdag 21 oktober 2022 - aflevering 319

Gert heeft toch zijn bedenkingen over de plannen van Jonas. Jonas houdt er rekening mee dat Vic de handdoek gooit. Vic doet een verrassende bekentenis aan Elke. Zelf krijgt hij groot nieuws, waar hij al lang op wacht.

'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM.

