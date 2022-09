Dit zie je deze week in 'Lisa'! - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2022

Lisa is al even niet meer het extreem verlegen meisje van weleer. Ze heeft geleerd om van zich af te bijten en om voor zichzelf op te komen. Ze zoekt haar weg tussen de haaien in de reclamewereld, bokst op tegen haar jaloerse zus én ze vecht tegen haar verliefdheid op Jonas. Wat gebeurt er deze week? Lees snel de preview!

Maandag 5 september 2022 - aflevering 290

Jonas ontmoet Ben, zijn nieuwe fysiotherapeut. Hun kennismaking verloopt allesbehalve van een leien dakje. Ed komt langs met geweldig nieuws. Wanneer Suzanne ondervindt dat Reinhout eenzaam is, wil zij hier verandering in brengen.

Dinsdag 6 september 2022 - aflevering 291

Jonas kan zijn fysiotherapeut hoe langer hoe minder luchten. Katja's klant blijkt geen onbekende te zijn. Arthur krijgt niet het gehoopte cliënteel over de vloer. Katja geeft hem raad. Woensdag 7 september 2022 - aflevering 292

Jonas krijgt steeds minder hoogte van Ben. Vic is argwanend over de band tussen Reinhout en Suzanne. Arthur vindt een manier om jongeren te lokken, maar heeft hiervoor de hulp van Katja nodig. Donderdag 8 september 2022 - aflevering 293

Olivia wil de samenwerking met Polifill boycotten en schakelt hulp in. Arthur maakt het te bont in de Keetal. Katja is allerminst tevreden met zijn aanpak en roept hem op het matje. Vic en Reinhout luchten hun hart over hoe ze zich voelen over Vics moeder. Vrijdag 9 september 2022 - aflevering 294

Ed heeft geweldig nieuws voor Katja, maar zij kan wat ze te horen krijgt amper bevatten. Vic zoekt een manier om de samenwerking met Polifill alsnog te laten doorgaan. Het komt tot een confrontatie tussen Arthur en Raf. 'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM.