Dit zie je deze week in 'Lisa'!  PREVIEW

Lisa droomt van een carrière in een hip marketingbureau. Met haar intelligentie en creativiteit heeft ze alles in huis om het te maken, maar haar extreme schuchterheid zorgt ervoor dat ze niet vooruit kan. Dit zie je deze week!

Maandag 8 maart 2021 - aflevering 31

Wanneer Dorine Mark met Renee betrapt, zet ze definitief een punt achter de relatie. Mark en Renee stellen aan Lars voor dat ze in zijn appartement intrekken. In ruil hoeft Lars geen huur te betalen. Lars heeft het daar moeilijk mee wegens zijn verleden met Renee. John dringt zich steeds meer op in het leven van Suzanne. Hij vindt telkens nieuwe klusjes die in huis moeten gebeuren. Katja - geteisterd door een zware huiduitslag - kan hem steeds moeilijker tolereren. Wanneer Zoe te horen krijgt dat Lars gevoelens heeft voor Renee, voelt ze zich gekwetst en wil ze weg. Remco probeert iedereen te overtuigen zijn vlogkanaal te volgen en probeert Jelle's raad om sexyer te zijn, op te volgen. Dorine en Gert smeden een nieuw plan: het bedrijf tot faillissement brengen en het vervolgens zelf opkopen. Lisa ontdekt dat 'Naviad' Jonas is.

Dinsdag 9 maart 2021 - aflevering 32

Lisa stuurt per ongeluk een verkeerde foto naar 'Naviad', waarvan ze weet dat Jonas haar zal herkennen. Met de hulp van Lars zorgt ze ervoor dat Jonas haar foto niet te zien krijgt. Dorine doet Remco een voorstel: zaakvoerder worden in ruil voor het stelen van Marks Mont Blanc-balpen. Remco steelt de pen. Mark moet nog wennen aan de nieuwe situatie met Renee. Ook Lars heeft het er moeilijk mee. Remco confronteert Lars met het feit dat Zoe een crush heeft op Lars. Zoe, die zich afgewezen voelt door Lars, besluit om terug te keren naar Amerika. Door een geheimzinnig telefoontje loopt echter alles anders. Het komt tot een confrontatie tussen John en een vrouw in het restaurant. Pilar en Katja zijn getuige.

Woensdag 10 maart 2021 - aflevering 33

Katja loopt de vrouw achterna wanneer John haar het restaurant uitzet. De vrouw blijkt de ex van John te zijn. Katja wil haar moeder waarschuwen, maar Suzanne wil er niks over horen. Lisa moet uit haar comfortzone treden en wordt gevraagd om samen met Mikhel modellen te gaan spotten. Jonas vraagt Stille Kracht op date... Eenmaal Katja op het werk terugkomt, bevindt ze zich al gauw in het oog van een door Gert opgezette storm: hij beschuldigt haar van plagiaat. Katja confronteert Lisa met haar geplagieerd voorstel, maar Lisa weet van niets. Hierdoor komen de zussen te weten dat Gert op de hoogte is van hun 'teamwork'. Gert misbruikt nu zijn kennis om Katja te chanteren. Dorine ontslaat het poets- en securityteam op vermoeden van diefstal. Ze roept het bedrijf GeDo in het leven om een nieuw poets- en securityteam aan te leveren en maakt van Remco de CEO. Die is in de wolken. Hij geeft meteen geld uit aan een gehuurde sportwagen.

Donderdag 11 maart 2021 - aflevering 34

Lisa besluit om met Jonas op date te gaan. De beslissing zorgt voor een verdere diepgang in haar chats met Naviad. Ze eet ook een sticker op, zo ver gaat ze om zichzelf veilig te stellen van alles wat tussen haar en Jonas zou kunnen komen. Maar Katja gooit roet in het eten wanneer ze de gesprekken tussen Lisa en Jonas ontdekt. Remco gebruikt 't Excuus als kantoorruimte, tot ergernis van Lars, die hem een halt toeroept. Hij heeft andere dingen aan zijn hoofd: zijn nieuwe relatie met Zoe bijvoorbeeld, en een perfect mosselsouper organiseren. Zoe besluit om langer te blijven, maar dat wordt moeilijk met de flamboyante Zoe in de buurt, en vader Danton die plant om langs te komen voor een blitzbezoek. Na een mosseldiner voelt Renee zich misselijk. Gelukkig voelt Lars zich ook niet helemaal top, waardoor ze gerustgesteld is dat het zeker aan het eten ligt. Katja irriteert zich aan het verliefde gedrag van haar moeder en John.

Vrijdag 12 maart 2021 - aflevering 35

Katja probeert de date tussen Jonas en Lisa te saboteren. Dat lukt in eerste instantie, maar Pilar motiveert Lisa om deze kans niet te laten liggen. Lisa gaat dus met knikkende knieën naar de date... maar wordt er weggestuurd door een nerveuze Jonas, die niet beseft dat zij Stille Kracht is. De mosselen misvallen Lars. Greet werpt zich op als grote rots in de branding om voor Lars te zorgen. Ze ontdekt een T-shirt van Zoe en Lars bekent dat hij haar iets te vertellen heeft. Zoe moet opnieuw haar uiterste best doen om ervoor te zorgen dat haar ware identiteit niet wordt onthuld nu Herbert Danton in het land is. Ze kan daarbij op de hulp van de flamboyante Zoe rekenen, al lijkt die niet echt te beseffen wat er precies allemaal op het spel staat voor Zoe. Dorine zit achter Remco's veren: hij moet zo snel mogelijk een nieuw poetsteam bij elkaar krijgen, want Massa wordt vies en vuil... Jelle vertelt dat hij een nieuwe challenge heeft gevonden: wasabipoeder snuiven!

'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM.