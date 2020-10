Dit zie je deze week in 'Huizenjagers': Gert, Diane en Yorick zoeken huis voor 30.000 kerstballen

Van maandag 5 oktober tot en met donderdag 8 oktober gaat de zoektocht naar droompanden verder in het gezellige Limburg. Makelaars Gert, Diane en Yorick halen hun beste verkooptrucs boven, want ze moeten onder andere op zoek naar een woning met stockageruimte voor een verzameling van maar liefst 10.000 miniatuurautootjes.

En alsof dat nog niet moeilijk genoeg is, doen kandidaat-kopers Jurgen en Jan er nog een schepje bovenop: zij hebben nood aan een pand waar ze 400.000 kerstlichtjes, 30.000 kerstballen én 40 kerstbomen in kwijt kunnen.



Makelaars

Gert is de vloggende makelaar van het kantoor Realisten in Hasselt. Hij onderscheidt zich in de immowereld door zijn filmpjes waarin hij rondleidingen geeft in zijn panden. Een stijve aanpak is niks voor hem. Hij neemt het leven niet al te serieus en gooit er al eens graag een flauw mopje tussen. Hij is een levensgenieter die zijn job vol passie doet.



Diane is een ervaren rot in het vak. Zij runt al 15 jaar Pelter Makelaardij van thuis uit. Het warme contact met haar klanten geeft haar nog elke dag voldoening, dus er is allesbehalve sleur in de werkdag van deze charmante dame.

Yorick runt samen met twee collega’s het kantoor Immofair in Lanaken. Hij is een rasechte Limburger die niet graag stilzit. Aan een bureau zitten is niks voor hem, zijn kantoor is zijn wagen. Yorick is altijd op de baan om mensen te ontmoeten en ze met zijn warme glimlach te ontvangen. Zijn enthousiasme is zijn troef.



Aflevering 1 op maandag 5 oktober

Bart, Katelijne en hun kinderen zijn een nieuw samengesteld gezin. Deze bende van vijf is op zoek naar een huis in het centrum van Hasselt, binnen de ring. Ze willen in een groot herenhuis of villa met en ziel wonen. Graag 4 slaapkamers, 2 badkamers en een tuin. Budget: 550.000 euro.



Aflevering 2 op dinsdag 6 oktober

Jurgen en Jan wonen samen in Alken boven hun zaak van kerstdecoratie. Hun woning wordt nu echter wat te klein en daarom zijn ze op zoek naar een pand waar ze hun 40 kerstbomen, 30 000 kerstballen en 400 000 kerstlichtjes kunnen stockeren. Daarnaast willen ze een grote loft waar ze zelf in kunnen wonen. Budget: 350.000 euro.



Aflevering 3 op woensdag 7 oktober

Patrick en Sabrina zijn al 19 jaar getrouwd en hebben vier kinderen. Ze zijn dus op zoek naar een groot huis met ene leuke tuin. Maar wat het extra moeilijk maakt, is dat Patrick 10.000 miniatuurautootjes heeft verzameld en die moeten mooi uitgestald worden. Ook Sabrina wil een plek voor haar elfen- en drakenbeelden. En op de koop toe moeten de 8 oldtimers onderdak krijgen. Budget: 450.000 euro.



Aflevering 4 op donderdag 8 oktober

Michael en Flo zijn twee jonge politie-inspecteurs die samen met hun zoon en hond op zoek zijn naar een woning. Flo heeft een zware operatie aan haar onderrug gehad en kan dus geen trappen doen, het huis moet dus volledig gelijkvloers zijn. Ze moeten beneden kunnen leven en slapen. Ook willen ze graag een tuin, de hond heeft ruimte nodig om te lopen en Flo werkt al eens graag in de tuin. Budget: 400.000 euro.