Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Maandag 15 december 2025 – aflevering 8464

Irene raadt Tane aan om met Harper te praten, maar zij zegt dat ze hem wel zal bellen als ze hem nodig heeft. Lacey en Theo leggen een verklaring af bij Cash. Tane vraagt aan Harper of hij Archie een dag mee mag nemen.

Dinsdag 16 december 2025 – aflevering 8465

Mali heeft het moeilijk, maar weigert hulp van Kirby en Abigail. Uiteindelijk kunnen ze hem toch overtuigen om Abigail de surfshop te laten runnen terwijl ze een vervanger zoeken. Eliza benadert Archie in de surfclub en laat Tane de video zien, maar hij vraagt Roo om haar op afstand te houden.



Woensdag 17 december 2025 – aflevering 8466

Eliza liegt en zegt dat haar telefoon leeg is. Ze negeert ook een oproep op Alfs telefoon. Alf vraagt haar om hem naar huis te begeleiden zodat hij zijn medicatie kan nemen. Mackenzie is teleurgesteld wanneer haar zwangerschapstest negatief blijkt.

Donderdag 18 december 2025 – aflevering 8467

John maakt zich zorgen over de River Boys. Abigail probeert Mali te helpen, maar hij wijst haar af. Roo ontdekt samen met Tane en Harper dat Eliza geen ambulance heeft gebeld en besluit haar daarmee te confronteren.



Vrijdag 19 december 2025 – aflevering 8468

Harper schakelt de politie in en zij besluiten Eliza te onderwerpen aan een psychiatrisch onderzoek. Cash wordt gevolgd door de River Boys, terwijl Lacey zich op het politiebureau schuilhoudt. Eliza verwijt Roo de slechtste verzorger ooit te zijn.

