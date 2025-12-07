Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 8 december 2025 – aflevering 8459

Mackenzie probeert Dana te overtuigen om met Harper te praten. Tane vertelt Cash intussen wat er is gebeurd en brengt een bezoek aan Harper en Archie. Kirby licht Mali en Abigail in over de 'Day in a Life'-serie.

Dinsdag 9 december 2025 – aflevering 8460

Theo vertelt Lacey dat hij samen wil zijn met haar, maar zij gelooft er niet meer in. Na enig aandringen van Abigail leggen Mali en Kirby hun meningsverschil bij. Theo wordt door Gage naar het River Boy-terrein geroepen om enkele dingen te regelen.



Woensdag 10 december 2025 – aflevering 8461

Sonny vreest dat Theo in de problemen zit en deelt zijn vermoeden met Remi en Bree. Gage maakt Theo intussen hardhandig duidelijk dat hij weet heeft van de romance tussen Theo en Lacey. Sonny gaat een kijkje nemen op het terrein van de River Boys.

Donderdag 11 december 2025 – aflevering 8462

Bree wordt naar het ziekenhuis geroepen en ziet vervolgens hoe een zwaar toegetakelde Theo wordt binnengebracht. Sonny legt een verklaring af bij Cash, die vervolgens Gage, Lacey en Spanner naar het politiebureau laat brengen.



Vrijdag 12 december 2025 – aflevering 8463

Tane en Harper brengen Archie naar huis. Tane blijft 's nachts om te helpen met de zorg voor zijn zoon, maar Harper sluit hem buiten. Cash ondervraagt Gage, Lacey en Spanner. Lacey vraagt bescherming.

'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!