Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

zondag 23 november 2025

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 24 november 2025 – aflevering 8449
Leah kijkt hoe het met Theo gaat, die de auto bijna klaar heeft. Kirby is zenuwachtig over haar solocarrière, maar laat Justin een opnamestudio boeken. Bree en Kirby overtuigen Remi om met Sonny te praten, maar dat loopt anders dan verwacht.


Dinsdag 25 november 2025 – aflevering 8450
Cash loopt Eden tegen het lijf wanneer hij van zijn werk terugkomt. Theo en Lacey weten Gage te overhalen. Cash worstelt intussen nog steeds met zijn speech als ceremoniemeester, maar Eden besluit hem te helpen.

Woensdag 26 november 2025 – aflevering 8451
Tane hoort Harper en Dana voorbereidingen treffen en beseft dat hij iets belangrijks is vergeten. Levi en Eden praten over hun angst voor de toekomst, terwijl Harper haar trouwkleed past en hoort dat Irene ook zal komen.

Donderdag 27 november 2025 – aflevering 8452
Dana ziet dat Harper van streek is en stelt voor dat ze met Tane praat, maar hij heeft ondertussen ruzie met Cash. Eden vertelt aan Kirby dat ze zich opnieuw met Cash wil verloven, terwijl Kirby worstelt met het combineren van haar werk en het schrijven van nieuwe nummers.

Vrijdag 28 november 2025 – aflevering 8453
Ook Mackenzie en Levi krijgen het nieuws over de trouw te horen nadat ze te laat arriveerden. Harper stemt ermee in om met Tane afspraken over Archie te maken. Mali weigert om Kirby vrijaf te geven zodat ze aan haar liedjes kan werken.

'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

