Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 10 november 2025 – aflevering 8439

Sonny en Bree hebben een gezellige avond, maar Bree trekt zich terug wanneer hij haar wil kussen, waarna Remi hem buiten zet. Marilyn uit haar zorgen over Eliza bij Irene en Dana, maar Irene onderbreekt haar. Kirby krijgt hulp van Theo.

Dinsdag 11 november 2025 – aflevering 8440

Cash krijgt de functie van hoofdinspecteur. In de garage van Gage passen Sonny en Theo auto's aan voor straatraces. Intussen stemt Remi ermee in om Kirby's carrière te financieren. Irene gaat naar Salt, duidelijk in de verleiding om te drinken.



Woensdag 12 november 2025 – aflevering 8441

Dean, Ziggy, Levi en Mackenzie varen naar Queensland, maar Dean weigert te snorkelen en beschuldigt Levi ervan Ziggy te begluren. Terwijl Dean met Levi onderweg naar huis probeert te praten, worden Ziggy en Mackenzie aangevallen door twee mannen.

Donderdag 13 november 2025 – aflevering 8442

Dean steelt een auto en overtuigt Levi om met hem mee te gaan wanneer ze te horen krijgen dat Todd en Roscoe ontsnapt zijn. Ziggy onthult aan Mackenzie dat ze zwanger is. Intussen bespreken Kirby, Justin en Remi hun plannen voor het album.



Vrijdag 14 november 2025 – aflevering 8443

Dean en Levi krijgen van Todd te horen dat Roscoe van plan is om Ziggy en Mackenzie te vermoorden en van auto wil wisselen bij de grens. Rose heeft intussen haar afscheidslunch met Bree en Kirby, waarbij Kirby Mali overtuigt om afscheid te nemen.

