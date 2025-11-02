Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 3 november 2025 – aflevering 8434

Sonny wil met Remi en Theo naar de speelhal, maar ze hebben allebei al andere plannen. Uiteindelijk hangt Sonny rond met Theo en Justin en halen ze samen herinneringen op. Kirby overtuigt Rose om te verhuizen en Bree besluit om de huur over te nemen. Remi steunt Bree intussen op haar vaders sterfdag.

Dinsdag 4 november 2025 – aflevering 8435

Roo probeert Eliza warm te maken voor de les door haar extra schermtijd te beloven. Tane laat hen een echo zien. Marilyn ontdekt dat er opnieuw geld ontbreekt en Eliza zegt dat ze het voor sportspullen gebruikt. Remi besluit intussen om Bree mee te nemen naar haar vaders graf.



Woensdag 5 november 2025 – aflevering 8436

Abigail wil tijd met Mali doorbrengen, maar hij heeft het te druk. Levi verneemt dat zijn scheiding rond is en besluit samen met Mackenzie naar Queensland te gaan om Dean te ontmoeten. Hij vraagt Mali om bij Abigail in te trekken terwijl hij weg is. Roo vindt de foto, geeft die terug aan Tane en verontschuldigt zich.

Donderdag 6 november 2025 – aflevering 8437

Voor hun vertrek nemen Levi en Mackenzie afscheid van Mali en Abigail. Mali is teleurgesteld wanneer Abigail niet naar huis komt voor het avondeten. Roo vertelt Eliza dat ze ofwel naar school moet gaan of aan het programma moet deelnemen. Tane doet moeite om Eliza beter te leren kennen.



Vrijdag 7 november 2025 – aflevering 8438

Kirby laat Justin de liedjes horen die ze zelf geschreven heeft en vraagt of hij haar wil managen als soloartiest. Mali maakt het weer goed met Abigail en laat haar weten dat hij gewoon om haar geeft. Levi en Mackenzie checken in bij een hotel. Roo haalt Cash erbij om met Eliza te praten.

'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!