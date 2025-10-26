Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 27 oktober 2025 – aflevering 8429

Dana helpt Tane met de trouwplannen en overtuigt Cash om toch getuige te blijven. Rose krijgt goed nieuws over haar aanvraag als rechercheur. Leah en John bezoeken Irene in het afkickcentrum, waar ze toegeeft bang te zijn voor de toekomst.

Dinsdag 28 oktober 2025 – aflevering 8430

Rose vertelt over de rechercheopleiding en vertrouwt Abigail toe dat ze het met Mali had uitgemaakt omdat ze hem niet vertrouwde. Leah en John halen Irene uit de afkickkliniek, die vreest dat ze thuis zal hervallen.



Woensdag 29 oktober 2025 – aflevering 8431

Abigail wil dat Mali weer bij haar intrekt, maar hij weigert en overtuigt haar het voorlopig zo te laten. Levi hoort dat Mackenzie terugkomt. Irene voelt zich thuis overweldigd en mist de structuur van de afkickkliniek, zeker nu ze alleen achterblijft.

Donderdag 30 oktober 2025 – aflevering 8432

Cash krijgt de kans om te solliciteren voor de functie van hoofdinspecteur. Mali voelt dat Abigail hem niet vertrouwt. Intussen worstelt Irene met structuur en krijgt ze hulp uit verschillende hoeken.



Vrijdag 31 oktober 2025 – aflevering 8433

John maakt zich zorgen over Irene. Intussen raakt Irene gefrustreerd wanneer Leah te laat is voor de wandeling. Abigail vertelt over haar nieuwe baan, terwijl Cash besluit te solliciteren voor een promotie.

'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!