'Als híj in dat pak zit, word ik zot!': James Cooke herkent zijn 'broer' in 'The Masked Singer'
Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Kijkcijfers: dit zijn de 20 populairste programma's van Vlaanderen

Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

zondag 26 oktober 2025

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 27 oktober 2025 – aflevering 8429
Dana helpt Tane met de trouwplannen en overtuigt Cash om toch getuige te blijven. Rose krijgt goed nieuws over haar aanvraag als rechercheur. Leah en John bezoeken Irene in het afkickcentrum, waar ze toegeeft bang te zijn voor de toekomst.


Dinsdag 28 oktober 2025 – aflevering 8430
Rose vertelt over de rechercheopleiding en vertrouwt Abigail toe dat ze het met Mali had uitgemaakt omdat ze hem niet vertrouwde. Leah en John halen Irene uit de afkickkliniek, die vreest dat ze thuis zal hervallen.

Woensdag 29 oktober 2025 – aflevering 8431
Abigail wil dat Mali weer bij haar intrekt, maar hij weigert en overtuigt haar het voorlopig zo te laten. Levi hoort dat Mackenzie terugkomt. Irene voelt zich thuis overweldigd en mist de structuur van de afkickkliniek, zeker nu ze alleen achterblijft.

Donderdag 30 oktober 2025 – aflevering 8432
Cash krijgt de kans om te solliciteren voor de functie van hoofdinspecteur. Mali voelt dat Abigail hem niet vertrouwt. Intussen worstelt Irene met structuur en krijgt ze hulp uit verschillende hoeken.

Vrijdag 31 oktober 2025 – aflevering 8433
John maakt zich zorgen over Irene. Intussen raakt Irene gefrustreerd wanneer Leah te laat is voor de wandeling. Abigail vertelt over haar nieuwe baan, terwijl Cash besluit te solliciteren voor een promotie.

'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!


Home and Away op tv
Maandag 27 oktober 2025 om 19u05  »
VTM 2
De (liefdes)levens van bewoners van het fictieve Australische stadje Summer Bay. De hoofdpersonen moeten omgaan met relaties, familie, liefde, verlies en opgroeien.
Donderdag 30 oktober 2025 om 18u55  »
VTM 2
De (liefdes)levens van bewoners van het fictieve Australische stadje Summer Bay. De hoofdpersonen moeten omgaan met relaties, familie, liefde, verlies en opgroeien.
Dinsdag 28 oktober 2025 om 18u50  »
VTM 2
De (liefdes)levens van bewoners van het fictieve Australische stadje Summer Bay. De hoofdpersonen moeten omgaan met relaties, familie, liefde, verlies en opgroeien.
Woensdag 29 oktober 2025 om 19u10  »
VTM 2
De (liefdes)levens van bewoners van het fictieve Australische stadje Summer Bay. De hoofdpersonen moeten omgaan met relaties, familie, liefde, verlies en opgroeien.
Vrijdag 31 oktober 2025 om 19u10  »
VTM 2
De (liefdes)levens van bewoners van het fictieve Australische stadje Summer Bay. De hoofdpersonen moeten omgaan met relaties, familie, liefde, verlies en opgroeien.

Lees ook:
 Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

De Club Van Sinterklaas Film - Het Grote Sneeuwavontuur (DVD)
DVD
Smurfs (Blu-ray)
DVD
The Last Of Us - Seizoen 2 (DVD)
DVD

https://www.vtmgo.be/vtmgo
Meer artikels over VTM 2
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'This Is Not A Murder Mystery' - Pierre Gervais (VRT 1)

Engeland, 1936. Een groep jonge surrealistische kunstenaars, onder wie René Magritte en Salvador Dalí, komt samen op het indrukwekkende landgoed van West Dean voor een privétentoonstelling. Wanneer er een schokkende moord gepleegd wordt, onderzoekt Scotland Yard de zaak en wordt het domein afgesloten.

'This Is Not a Murder Mystery', om 20.50 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 12:00
    De Zevende Dag
    06:00
    In bed met Olly
  • 11:00
    Radio 1 Boekenfeest
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: sta op met Radio 2
  • 12:10
    Zingaburia
    06:00
    Tik Tak
  • 12:00
    Chicago P.D.
    01:00
    Geen uitzending
  • 12:00
    Billionaire Resorts
    01:10
    Geen uitzending
  • 11:05
    Geen uitzending
    06:00
    Qmusic
  • 10:00
    Geen uitzending
    01:05
    Cheers
  • 11:30
    A Christmas Reunion
    01:30
    Joe
  • 10:00
    Joe
    00:20
    Walker, Texas Ranger
  • 12:15
    Achter de schermen
    01:30
    De Tafel van de Week
  • 12:15
    NCIS: Hawaii
    01:25
    Déjà Vu
  • 12:10
    Cops
    01:55
    The Wheel of Time
  • 12:05
    Comfort Food
    01:35
    Botched
  • 11:45
    Homicide: Hours to Kill
    01:00
    Buried in the Backyard
  • 12:15
    Transport & Van.TV
    08:00
    Wijzer Wonen
  • 12:13
    Hobbyklus
    00:00
    Oh What A Night
  • 11:45
    Indian Summer
    01:00
    Tot op de Graat
  • 11:10
    Inspector George Gently
    01:40
    Where the Wild Men Are With Ben Fogle
  • 11:40
    Station 19
    01:30
    Grey's Anatomy
  • 12:10
    Buitenhof
    01:20
    WNL op Zondag
  • 12:05
    De Kist
    01:30
    Buitenhof
  • 12:10
    Enkeltje Verweggistan
    01:30
    NOS Studio Sport
Verwante artikels