Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

zondag 19 oktober 2025

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 20 oktober 2025 – aflevering 8424
Levi belooft Mackenzie op Salt te letten en Abigail biedt hulp aan Eden. Mali ergert zich aan Kirby, die songteksten schrijft, waarna hij zich buiten het werk op muziek richt. Dana en Bree helpen Rose met het inpakken van Xanders spullen.


Dinsdag 21 oktober 2025 – aflevering 8425
Levi onderzoekt Eliza, die hem bijzondere vragen stelt, terwijl Alf zijn zorgen bij Roo uit. Roo stelt Eliza voor aan Leah en Justin, maar zij reageert afwijzend. Abigail ziet Mali Rose omhelzen en denkt dat hij haar bedriegt, waarna Levi Mali confronteert.

Woensdag 22 oktober 2025 – aflevering 8426
Harper moet naar de stad om haar vervanger op te leiden, tot ongerustheid van Tane en Levi. Theo negeert Justins twijfels over het nieuwe onderdeel en wil doorgaan. Leah overtuigt Justin om zich terug te trekken.

Donderdag 23 oktober 2025 – aflevering 8427
Cash en Eden komen Remi en Bree tegen op het strand, maar Cash ontwijkt het idee om samen tijd door te brengen. Sonny probeert hen te verenigen met een feestje. Roo heeft moeite om Eliza warm te maken voor thuisonderwijs, tot Eliza ontdekt dat Levi chirurg is.

Vrijdag 24 oktober 2025 – aflevering 8428
Sonny vertelt Bree dat Remi zijn motorfiets verkocht heeft om te reizen na het faillissement van zijn ouders en geeft Theo tips voor extra geld. Eliza blijft geobsedeerd door chirurgie en mist een diner met Roo en Alf. Roo schrijft Eliza in voor het jeugdprogramma van Tane.

