Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

zondag 12 oktober 2025

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 13 oktober 2025 – aflevering 8419
Abigail worstelt met schuldgevoelens, maar Levi stelt haar gerust. Dana is geschokt door Xanders beslissing en weigert zich erbij neer te leggen. Terwijl ze een plan bedenkt om hem persoonlijk in Melbourne te overtuigen, worstelt ook Rose met de gevolgen voor haar eigen leven.


Dinsdag 14 oktober 2025 – aflevering 8420
Mali geeft Abigail de ruimte na haar ervaring met Nerida, maar merkt bij hun volgende ontmoeting dat ze nog niet volledig is hersteld. Ondertussen confronteert Abigail Levi met zijn huwelijk met Imogen, wat hem aan het denken zet. Thuis wordt Kirby onverwacht verrast door Sonny.

Woensdag 15 oktober 2025 – aflevering 8421
Harper heeft het druk met de bruiloftsvoorbereidingen, maar voelt frustratie over de betrokkenheid van Tane. Leah probeert Theo's zelfstandigheid te respecteren terwijl hij schulden aangaat voor zijn autoproject. Remi en Sonny genieten van drankjes en elkaars gezelschap.

Donderdag 16 oktober 2025 – aflevering 8422
Eden en Cash genieten van hun hereniging, maar Remi accepteert Cash niet. Harper twijfelt aan de gevoelens van Tane, maar Cash troost haar. Bij de volgende bruiloftsvergadering kiest Tane Cash als zijn getuige, maar Cash twijfelt of Tane wel echt van Harper houdt.

Vrijdag 17 oktober 2025 – aflevering 8423
Dana keert terug uit Melbourne en voelt een klik met Sonny, terwijl Rose het vertrek van Xander probeert te verwerken. Sonny worstelt met Lyrik en schakelt Kirby in als wingman. Cash merkt dat Tane twijfelt aan zijn huwelijk met Harper, maar staat hem ondanks alles toch bij.

'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.

Home and Away op tv
Maandag 13 oktober 2025 om 18u40  »
VTM 2
Abigail worstelt met schuldgevoelens, maar Levi stelt haar gerust. Dana is geschokt door Xanders beslissing en weigert zich erbij neer te leggen.
Dinsdag 14 oktober 2025 om 19u00  »
VTM 2
Mali geeft Abigail de ruimte na haar ervaring met Nerida, maar merkt bij hun volgende ontmoeting dat ze nog niet volledig is hersteld. Ondertussen confronteert Abigail Levi met zijn huwelijk met Imogen.
Woensdag 15 oktober 2025 om 19u10  »
VTM 2
Leah probeert Theo's zelfstandigheid te respecteren terwijl hij schulden aangaat voor zijn autoproject. Remi en Sonny genieten van drankjes en elkaars gezelschap.
Donderdag 16 oktober 2025 om 18u50  »
VTM 2
Eden en Cash genieten van hun hereniging. Bij de volgende bruiloftsvergadering kiest Tane Cash als zijn getuige, maar Cash twijfelt of Tane wel echt van Harper houdt.
Vrijdag 17 oktober 2025 om 19u10  »
VTM 2
Dana keert terug uit Melbourne en voelt een klik met Sonny, terwijl Rose het vertrek van Xander probeert te verwerken. Sonny worstelt met Lyrik en schakelt Kirby in als wingman.

