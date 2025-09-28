Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Kijkcijfers: donderdag 25 september 2025
zondag 28 september 2025

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 29 september 2025 – aflevering 8409
Ondanks haar arrestatie heeft Leah geen spijt van haar acties en ook Justin steunt zijn echtgenote voor de volle honderd procent. Theo ziet Abigail en Mali kussen en dat laat hem niet onberoerd. Bree krijgt van het ziekenhuis de opdracht om een bijscholingscursus te volgen. Mackenzie moet op zoek naar een manier om weer meer klanten naar Salt te trekken en polst bij Remi naar een mogelijk optreden van Lyrik. Abigail en Mali groeien steeds meer naar elkaar toe. Levi steekt zijn ongenoegen niet onder stoelen of banken.


Dinsdag 30 september 2025 – aflevering 8410
Remi twijfelt over het voorstel van Mackenzie om opnieuw op te treden in Salt. Lyrik is niet hetzelfde zonder Eden, maar zal hij haar kunnen overtuigen om terug te keren naar de band? Tane wil zo snel mogelijk werk maken van zijn huwelijk met Harper. Hij stelt een simpele ceremonie in het gemeentehuis voor en Harper gaat akkoord, maar toch slaat de twijfel hierdoor opnieuw toe. John heeft hartverscheurend nieuws voor Tane: vooraleer hij met Harper kan trouwen, moet hij zijn scheiding van Felicity officieel afronden. Mali valt compleet uit de lucht wanneer Levi hem aanspreekt over het feit dat Abigail bij hem zal intrekken.

Woensdag 1 oktober 2025 – aflevering 8411
Harper lucht haar hart bij Dana, die haar aanmoedigt om haar huwelijk met Tane uit te stellen tot na de geboorte van hun baby. Harper wil echter niet terugkomen op de beslissingen die zij en Tane reeds genomen hebben en vraagt haar zus om haar gewoon te steunen. Levi spoort Eden aan om Tim de waarheid te vertellen over haar gevoelens voor Cash. Townsend en Cash slaan de handen in elkaar om bewijs tegen Nerida te vinden. Die laatste zet intussen haar wraakplan tegenover Eden en Abigail in werking.

Donderdag 2 oktober 2025 – aflevering 8412
Terwijl Cash en Kirby verwoed op zoek gaan naar Eden, wordt ook Abigail aangevallen door Nerida. Mali probeert tussenbeide te komen, maar wordt bewusteloos geslagen. Wanneer hij opnieuw bij bewustzijn is, is Abigail spoorloos. Terwijl op het politiebureau de ernst van de situatie duidelijk wordt, proberen een vastgebonden Eden en Abigail in te praten op Nerida. Tim breekt zich het hoofd over mogelijke schuilplaatsen van Nerida, maar kan niet meteen een mogelijke locatie bedenken. De zoekactie naar Eden en Abigail komt in een stroomversnelling wanneer Tim een bericht van Nerida ontvangt: ze wil met hem afspreken.

Vrijdag 3 oktober 2025 – aflevering 8413
Cash en Rose willen Tim als lokaas gebruiken om Nerida op te kunnen pakken. Hij twijfelt in eerste instantie, maar gaat uiteindelijk toch akkoord omdat hij beseft dat het leven van Eden en Abigail in gevaar is. Nadat hij Nerida heeft laten weten dat hij wil afspreken, ontvangt Tim een cryptische omschrijving van de ontmoetingsplaats: de plek waar alles veranderde. Hij heeft geen idee waar ze het over heeft, maar gelukkig schept haar dagboek meer duidelijkheid. Tim slaagt erin om Nerida voor zich te winnen, maar al gauw wordt duidelijk dat Eden niet ongeschonden uit de situatie zal komen. Cash schiet meteen in actie.

'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.

Verwante artikels