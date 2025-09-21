Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 22 september 2025 – aflevering 8404

Geschokt door wat hij zonet gezien heeft, pakt Levi Abigail aan over haar geheime relatie met Mali. Volgens hem is het veel te vroeg voor haar om zich al in een nieuwe relatie te storten en moet ze zich focussen op haar herstel. Abigail is de bemoeienissen van haar broer spuugzat. Alf neemt Marilyn en Roo mee uit eten om hen te bedanken voor al hun steun en hulp bij het bouwen van de nieuwe Bait Shop. Levi vraagt Mali om zijn relatie met Abigail te beëindigen. Roo is verheugd om te zien hoe Alf compleet in zijn element is in zijn nieuwe winkel. Tane verrast Harper.

Dinsdag 23 september 2025 – aflevering 8405

Harper voelt zich overrompeld door het huwelijksaanzoek van Tane. Eén vraag blijft door haar hoofd spoken: zouden ze ook samen een toekomst hebben, mocht ze niet zwanger zijn? Tane probeert haar gerust te stellen en na enige twijfel zegt Harper volmondig ja. Dana en Mackenzie zijn niet zo enthousiast bij de bekendmaking van de verloving. Remi keert terug van de stad met groot nieuws: hij heeft een verbouwde loods gekocht waar ze met z'n allen naartoe kunnen verhuizen. Bree is woest dat Remi dit niet eerst met haar en de bandleden heeft besproken. Voor haar is het duidelijk wat zijn intentie is: Eden zover mogelijk uit de buurt van Cash houden. Ook Justin heeft twijfels bij de motieven van Remi. Om te tonen dat hij het oprecht meent met Abigail besluit Mali te verhuizen.



Woensdag 24 september 2025 – aflevering 8406

Kirby wil Contact Agency confronteren met hun onethische manier van werken. Ze kan rekenen op de steun van Roo, Marilyn, Leah en Rose en samen bedenken ze een actieplan. Remi excuseert zich bij Cash. Hij vraagt Remi om Eden goed in het oog te houden. Wanneer Eden duidelijk maakt dat ze niet wil verhuizen naar de stad en dicht bij Cash wil blijven, besluit Remi zijn verhuisplan te laten varen. Cash biecht aan Gary op dat hij de schuld voor de aanval op Tim op zich heeft genomen zodat Nerida Eden en Tim met rust zou laten. Terwijl Eden een bezoek brengt aan Cash, ontwaakt Tim uit zijn coma.

Donderdag 25 september 2025 – aflevering 8407

Samen met Roo, Marilyn en Leah besluit Kirby een protestactie te organiseren aan het tijdelijke kantoor van Contact Agency in Yabbie Creek. De actie start kleinschalig, maar na een livestream op sociale media krijgt hun protest heel wat bijval. De vonken spatten ervan af tussen Cash en Eden, maar met de aankomende rechtszaak en haar veiligheid in zijn achterhoofd, besluit Cash alsnog afstand te houden. Rose ondervraagt Tim over de aanval en hij bevestigt dat niet Cash maar Nerida hem heeft aangevallen.



Vrijdag 26 september 2025 – aflevering 8408

Eden is overdonderd wanneer ze ontdekt dat Cash een deal heeft gesloten met Nerida zodat zij veilig zou zijn. Cash vraagt Townsend om naar de buitenwereld toe te blijven volhouden dat hij de hoofdverdachte is in het onderzoek. Hij vreest immers dat Nerida opnieuw zal toeslaan als ze ontdekt dat hij niet langer verdacht wordt. Townsend heeft echter slecht nieuws: de media werden reeds ingelicht. Rose ontvangt een klacht over de protestactie en moet deze beëindigen. Kirby en Leah laten zich echter niet zomaar wegjagen en in een daad van rebellie spuit Leah graffiti op een busje van het agentschap. Rose kan niet anders dan de hele groep te arresteren.

