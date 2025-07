Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 28 juli 2025 – aflevering 8364

Leah en Justin genieten van hun verblijf in een wellnessresort. Een ondeugend partijtje naaktzwemmen blijft echter niet onopgemerkt. Abigail worstelt met de opdracht die Tim haar heeft meegegeven. Vooral het opstellen van een profiel van Eden blijkt moeilijk. Met enige aanmoediging van Mali slaagt ze er alsnog in, maar ze schetst allesbehalve een positief beeld van haar zus. Mali is onder de indruk van de marketing skills van Kirby en stelt haar voor om het nieuwe gezicht van Manta Ray Boards te worden. Dana voelt zich niet meer betrokken bij de zwangerschap van haar zus. Xander vindt het tijd voor een nieuwe stap in zijn relatie met Dana en overhandigt haar een sleutel van zijn appartement. Eden overschrijdt een grens.

Dinsdag 29 juli 2025 – aflevering 8365

Abigail weigert het voorstel van Eden om haar te vergezellen naar haar volgende therapiesessie met Tim. Die laatste duikt onverwacht op in Summer Bay nadat Abigail haar afspraak annuleerde en hij zich zorgen maakte. In tegenstelling tot Levi en Eden slaagt Tim erin om Abigail te laten inzien dat ze zonder therapie hoe dan ook in oude gewoontes zal hervallen. Levi en Eden schrikken wanneer Tim voorstelt om ook een familiesessie in te plannen.



Woensdag 30 juli 2025 – aflevering 8366

Zowel Abigail als Levi en Eden voelen zich ongemakkelijk bij de start van de familiesessie. Tim stelt voor dat Levi en Eden elk drie kwaliteiten opnoemen die ze waarderen aan hun zus. De complimenten van Levi neemt Abigail vol bewondering aan, maar wanneer Eden aan de beurt is, is de spanning weer duidelijk te snijden. Eden breekt en probeert Abigail nog maar eens te laten inzien dat ook zij alleen maar haar best deed. Tim biedt Eden een troostende schouder aan. Leah heeft een verrassing voor Justin. Kirby probeert Mali warm te maken voor een fotoshoot voor Manta Ray Boards.

Donderdag 31 juli 2025 – aflevering 8367

Abigail vertelt Tim over haar gesprek met Levi en hoe hij haar heeft doen inzien dat ze misschien toch iets te hard is geweest voor Eden. Uiteindelijk was zij wel degene die bij haar is gebleven toen hun ouders uit elkaar gingen. Alleen weet ze nu niet goed hoe ze de lucht nu kan klaren. Tim stelt voor dat ze haar gevoelens neerschrijft in een brief. Een gesprek met Levi doet Cash twijfelen aan zijn beslissing om Summer Bay te verlaten. Eden geniet intussen van het gezelschap van Tim en mist zo een oproep van Cash. Marilyn maakt zich zorgen om Alf, die niet in zijn normale doen lijkt.



Vrijdag 1 augustus 2025 – aflevering 8368

Remi betrapt Eden en Tim tijdens een intiem moment. Hij is blij dat ze klaar is om verder te gaan met haar leven, tot hij ontdekt dat Tim de therapeut van Abigail is. Zijn oordeel valt niet in goede aarde bij Eden. Terwijl Cash zijn opties afweegt tijdens een gesprek met Mackenzie, besluit Eden volop voor Tim te gaan. Alf brengt een bezoek aan Bree en wil van haar horen wat er zich werkelijk heeft afgespeeld toen ze hem moest behandelen. Bree bekent dat ze gefaald heeft, maar Alf maakt zich vooral zorgen om haar mentale gezondheid. Mali krijgt een paniekaanval.

