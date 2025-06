Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 2 juni 2025 – aflevering 8324

Leah en Justin vinden het jammer dat Cash besloten heeft om de begrafenis van Felicity in intieme kring te houden. En ook Mackenzie worstelt met die keuze van Cash. Als Justin het idee oppert om een herdenkingsdienst in Summer Bay te houden, gaat Mackenzie meteen akkoord. Het nieuws verspreidt zich snel. Abigail blijft geld stelen van Levi. Mackenzie raadt hem aan om zijn gestolen bankkaart te blokkeren, maar hij twijfelt. Mali praat met Alf over zijn schilderij en waarom hij niet wil deelnemen aan de kunstwedstrijd. Levi doet een schokkende ontdekking over zijn zus.

Dinsdag 3 juni 2025 – aflevering 8325

Levi maakt zich ernstig zorgen over de gezondheidstoestand van Abigail en probeert haar te doen inzien dat ze met haar druggebruik haar leven op het spel zet. Justin gaat langs bij Cash en Eden om met hen te overleggen over de herdenkingsdienst die hij en Mackenzie willen organiseren voor iedereen die afscheid wil nemen van Felicity. Cash gaat akkoord; een 'Festival of Felicity' is precies wat ze zelf gewild zou hebben. Remi en Bree springen in de bres voor Eden. Cash krijgt het moeilijk wanneer Gary herinneringen ophaalt aan Felicity.

Woensdag 4 juni 2025 – aflevering 8326

Terwijl in Summer Bay de laatste hand wordt gelegd aan de herdenkingsdienst, begeleiden Cash, Eden en Gary Felicity naar haar laatste rustplaats. Gary houdt een emotionele afscheidsrede en ook Cash vindt eindelijk de juiste woorden om afscheid te nemen van zijn zus. Te midden van al het verdriet neemt Cash een hartverscheurende beslissing en maakt het uit met Eden. De gedachte ooit afscheid te moeten nemen van haar, is voor hem ondraaglijk. Carl keert terug naar de fitness om Perri te intimideren, maar hij is niet van plan om zich zomaar te laten doen. Een geëmotioneerde Tane ontdekt eindelijk dat hij vader wordt. Perri dient officieel klacht in tegen zijn vader.

Donderdag 5 juni 2025 – aflevering 8327

Harper wil van Tane weten hoe hij zich voelt nu hij weet dat ze samen een kind krijgen, maar hij heeft tijd nodig om het nieuws te verwerken. Remi doet zijn uiterste best om Eden te ondersteunen, maar zij is verscheurd door verdriet nadat Cash hun verloving verbrak. Op het strand krijgt John de volle laag wanneer hij Eden probeert te troosten en laat vallen dat Bree hem verteld heeft over de beslissing van Cash. Tane krijgt telefoon van John met de vraag waarom de fitness gesloten is. Waar is Perri?

Vrijdag 6 juni 2025 – aflevering 8328

Harper is opgelucht wanneer Tane haar vergeeft voor het geheimhouden van haar zwangerschap en haar vertelt dat hij er volledig klaar voor is om samen met haar hun kindje groot te brengen. Eden excuseert zich bij Bree voor haar uitbarsting. Gary probeert Cash en Eden te verzoenen, maar zijn poging heeft niet het gewenste resultaat. Na een confrontatie met Eden besluit Cash Summer Bay voorgoed te verlaten. Perri en Theo hebben een openhartig gesprek over hun opvoeding en de harde hand van hun vaders. Het doet Perri zichtbaar deugd.

'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

