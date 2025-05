Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 5 mei 2025 - aflevering 8304

Tane bekommert zich om Harper terwijl ze na haar appelflauwte opnieuw bij bewustzijn komt. Dana wil vervolgens van haar zus weten waarom Tane nog steeds niet op de hoogte is van haar zwangerschap. Perri kondigt aan definitief bij Tane in te trekken. Irene keert terug naar Summer Bay en beweert het roer te hebben omgegooid. Ze trakteert Leah en Marilyn op een etentje en zij zijn in shock wanneer Irene ongegeneerd een groot glas wijn achterover slaat. Xander vreest dat zijn ongeluk de enige reden is waarom Dana opnieuw bij hem is. Bree en Remi hebben moeite om over hun relatie te praten.



Dinsdag 6 mei 2025 - aflevering 8305

Tane moedigt Perri aan om opnieuw naar school te gaan, maar dat ziet hij niet zitten. Wanneer Perri laat uitschijnen dat hij graag in de fitness zou blijven werken, geeft Tane hem een opdracht: een sollicitatiebrief schrijven. Dana probeert Xander gerust te stellen; zijn ongeluk is niet de enige reden waarom ze weer samen zijn. Het drankgebruik van Irene zorgt voor spanningen tussen haar en Leah. Marilyn moet zelfs tussenbeide komen. Tijdens een etentje met Tane en Perri merkt Mackenzie op dat Levi afwezig lijkt.



Woensdag 7 mei 2025 - aflevering 8306

Cash doet alsof hij helemaal oké is met het feit dat Rory bij hem thuis rondhangt, maar tussen de heren is de spanning duidelijk te snijden. Hij roept de hulp in van Eden om Felicity in de mate van het mogelijke uit de buurt van Rory te houden, vooral nu het er in Mangrove River steeds heftiger aan toe gaat. Het schuldgevoel van Levi zet zijn relatie met Mackenzie onder druk. Mali kan zijn nieuwsgierigheid niet langer bedwingen en opent de zak die Dingo bij hem achterliet. Op het politiebureau krijgt Cash goed nieuws: er werden bloedsporen van Franklin aangetroffen in de koffer van Dingo's wagen. Met een huiszoekingsbevel in de hand gaan Rose en Cash op zoek naar Dingo.



Donderdag 8 mei 2025 - aflevering 8307

Na de inval volgt Rory de situatie nauwlettend op. Wanneer hij ontdekt dat Dingo in de problemen zit, trekt hij naar het politiebureau om een verklaring af te leggen. Felicity wil weten wat er aan de hand is en trekt - ondanks protest van Eden - ook naar het politiekantoor in Mangrove River. Ze is in shock wanneer ze Rory in handboeien naar buiten gebracht ziet worden. Harper worstelt nog steeds met haar beslissing om de baby al dan niet te houden. Xander overhoort een gesprek tussen Dana en Harper en trekt een verkeerde conclusie.



Vrijdag 9 mei 2025 - aflevering 8308

Felicity zit in zak en as na de arrestatie van Rory. Ze wil duidelijkheid en vraagt Cash om een ontmoeting tussen haar en Rory te regelen. Xander is overdonderd door het geheim dat hij ontdekt heeft en praat met Rose over zijn vermoeden dat Dana zwanger is. Leah maakt zich grote zorgen om Irene, wier drinkgedrag uit de hand begint te lopen. Ze schakelt Justin in om stiekem een oogje in het zeil te houden, maar Irene doorziet haar plannetje en voelt zich verraden door haar vrienden. Xander vat de koe bij de horens en praat met Dana over wat hij opgevangen heeft.



'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!