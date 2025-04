Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 28 april 2025 - aflevering 8299

Levi is de houding van Eden spuugzat en laat zich door haar niet tegenhouden om hun vader en Mackenzie uit te nodigen voor een etentje in Salt. Ook Cash maakt kennis met Jimmy en hij probeert vervolgens Eden te overtuigen om met haar vader te gaan praten. Irene blijft hard voor zichzelf en Leah breekt zich het hoofd over hoe ze haar vriendin uit die negatieve spiraal kan trekken. Ze regelt een interview met een journalist van de Coastal News zodat ze anderen kunnen waarschuwen voor de praktijken van oplichters zoals Bronte. Irene stemt met enige tegenzin in, maar krabbelt op de dag zelf terug. De River Boys proberen Cash te intimideren.



Dinsdag 29 april 2025 - aflevering 8300

John maakt zich zorgen om Felicity wanneer hij ontdekt dat Rory een River Boy is. Cash gaat de confrontatie aan met Dingo. Net wanneer de situatie dreigt te escaleren, krijgt Dingo telefoon van Rory, die de River Boys beveelt om zich koest te houden. De hele situatie met Rory en de River Boys zorgt bovendien voor spanning tussen Felicity en Cash. Leah en Marilyn proberen Irene te overtuigen om het interview met de journalist te laten doorgaan, maar hun aanmoediging wordt hen niet in dank afgenomen.



Woensdag 30 april 2025 - aflevering 8301

Theo komt de vernieuwde romance van Bree en Remi op het spoor en confronteert hen met hun stiekeme gedoe. Cash en Felicity hebben opnieuw ruzie over Rory. Wanneer Felicity er vervolgens mee dreigt om bij Rory in te trekken, stemt Cash er met enige tegenzin mee in om zich niet langer te bemoeien met het liefdesleven van zijn zus. Een dronken Irene verpest het interview met de journalist van de Coastal News. Cash wordt opgeroepen naar het politiekantoor; het voertuig dat gebruikt werd bij de moord op zijn collega Franklin werd teruggevonden en kan worden gelinkt aan David Lewis, beter bekend als Dingo.



Donderdag 1 mei 2025 - aflevering 8302

Na enige overtuiging van John stemt Irene ermee in om een AA-bijeenkomst bij te wonen, op voorwaarde dat hij niemand iets vertelt over haar terugval. Mali spreekt Rory aan over de betaling van zijn nieuwe surfplank, maar vangt bot. Cash en Devlin bekijken de beelden van de nacht van de moord op Franklin en daarop is duidelijk een tatoeage te zien op de onderarm van de chauffeur en die kunnen ze dankzij een eerdere arrestatie linken aan Dingo. Mali raakt ongewild betrokken bij de zaak.



Vrijdag 2 mei 2025 - aflevering 8303

Nadat ook Kirby achter hun geheime romance is gekomen, vindt Remi het tijd om hun relatie openbaar te maken, maar Bree is terughoudend. Terwijl Irene op een AA-bijeenkomst is, liegt John tegen Leah en Marilyn over waar ze is. Leah vermoedt echter dat John iets achterhoudt. De tas die Dingo bij hem heeft achtergelaten bezorgt Mali stress. Hij overweegt om Cash in vertrouwen te nemen, maar vraagt uiteindelijk raad aan Tane. Harper slaagt er maar niet in om Tane in te lichten over haar zwangerschap, omdat hij alleen nog maar aandacht lijkt te hebben voor Perri. Wanneer ze er eindelijk in lijkt te slagen om zijn aandacht te trekken, valt ze flauw.



