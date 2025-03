Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 31 maart 2025 - aflevering 8279

Tane snapt niet waarom Harper hem plots niet meer wil helpen. Harper zelf heeft intussen spijt dat ze haar vriendschap met Tane op het spel heeft gezet door met hem naar bed te gaan. Irene biedt haar excuses aan aan Leah. Een gedreven Tane gaat de confrontatie aan met John. Kirby heeft genoeg van de lakse werkhouding van Eden en Remi en eist dat ze een baan zoeken zodat ze kunnen bijdragen aan het huishouden. Eden besluit haar trots in te slikken en gaat aan de slag in Salt.



Dinsdag 1 april 2025 - aflevering 8280

Mali roept de hulp in van zijn zus Elandra om Iluka terug te vinden. Gezien de brutale aanval van de Allens op Levi, ziet het er niet goed uit voor hun broer. Ondertussen wordt Iluka voor dood achtergelaten langs de kant van de weg. Theo vindt hem, maar hij is er duidelijk slecht aan toe. Dana's argwaan ten aanzien van Bronte blijft groeien, maar nog steeds lijkt niemand haar te geloven. Bronte blijft intussen misbruik maken van de goedhartigheid van Irene.



Woensdag 2 april 2025 - aflevering 8281

Terwijl Bree zich bekommert om de zwaar toegetakelde Iluka, wachten Mali en Elandra angstvallig op nieuws over hun broer. Bree raadt Mali aan om Rose in vertrouwen te nemen, maar hij is duidelijk: geen politie! Hij is vastberaden om het recht in eigen handen te nemen en daagt de Allens uit voor een duel. Maar eerst heeft hij nog een gunst nodig van Dean. Rose krijgt een verrassend telefoontje. Dana confronteert Bronte nogmaals met haar vermoedens, maar wordt op haar plaats gezet door Xander. Bronte en haar handlanger bedenken vervolgens een plan om Dana het zwijgen op te leggen.



Donderdag 3 april 2025 - aflevering 8282

Levi heeft zijn operatie goed doorstaan en is stilaan aan de beterhand. Hij voelt zich schuldig tegenover Mali wanneer hij verneemt dat ook Iluka in het ziekenhuis is opgenomen. Mackenzie daarentegen is nog niet klaar om hen te vergeven. Rose heeft goed nieuws: de Allens zijn aangeklaagd voor ontvoering en poging tot moord. Mali en Iluka zijn niet te spreken over het feit dat Elandra de politie erbij heeft gehaald. Maar volgens haar was dit de enige manier om ervoor te zorgen dat Mali hier levend uit kwam. Rose stelt haar relatie met Mali in vraag. Iluka excuseert zich bij Mackenzie, maar zij is nog steeds woedend en stuurt hem wandelen.



Vrijdag 4 april 2025 - aflevering 8283

Mali lucht zijn hart bij Tane na de breuk met Rose. Had hij haar in vertrouwen moeten nemen over de problemen van Iluka? In tegenstelling tot Alf twijfelt John nog steeds over het voorstel van Tane. Hij wil niet dat de surfclub overspoeld wordt met jeugddelinquenten. Mali is teleurgesteld wanneer Iluka zijn voorstel afwijst om in Summer Bay te blijven en samen de surfwinkel open te houden.



'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!