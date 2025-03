Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 17 maart 2025 - aflevering 8269

Mali probeert het goede moment te vinden om Iluka te vertellen dat Rose een agente is, voor hij haar in uniform tegen het lijf loopt. Iluka vertelt Rose intussen over zijn ambities als rugbyspeler. Mali blijft argwanend over het doen en laten van zijn broer en trekt een verkeerde conclusie wanneer de auto van Justin verdwenen blijkt. Remi probeert het goed te maken met Cash en hem alsnog te overtuigen om de begrafenis van Stevie bij te wonen. Iluka vraagt Kirby mee uit op een date.



Dinsdag 18 maart 2025 - aflevering 8270

Mali is woedend wanneer Iluka hem vertelt dat hij 8.000 dollar 'geleend' heeft van de Allens. Hij vreest dat ze nu in gevaar zijn, maar volgens Iluka maakt hij zich zorgen om niets. Bronte praat nogmaals met Irene over de dure medische behandeling in Canada en Irene belooft haar alles te zullen doen opdat ze eraan kan deelnemen. Xander dreigt de plannen van Bronte echter in de war te sturen wanneer hij haar voorstelt om haar in contact te brengen met Bree.



Woensdag 19 maart 2025 - aflevering 8271

Harper stelt voor om in naam van Bronte een crowdfundingsactie op te starten om zo geld in te zamelen voor de experimentele behandeling in Canada. Het klinkt Bronte als muziek in de oren en Irene is er als de kippen bij om een gulle donatie te doen van 1.000 dollar. Irene en Leah maken zich zorgen want sinds de besmetting komen er minder klanten naar het eethuis. Justin en Theo bedenken een manier om de zaak weer op de culinaire kaart te zetten. Levi confronteert Mackenzie met haar jaloezie. De vete tussen Eden en Mackenzie begint ook Edens jarenlange vriendschap met Felicity onder druk te zetten.



Donderdag 20 maart 2025 - aflevering 8272

Irene stelt Dana voor aan Bronte en vraagt haar om haar mee op stap te nemen. Wanneer ze Bree tegen het lijf lopen en Dana voorstelt om haar hulp te vragen bij het klinisch onderzoek, veinst Bronte dat ze onwel wordt. Irene krijgt slecht nieuws: een slachtoffer van de besmetting in het eethuis eist een schadevergoeding van 50.000 dollar. Bronte praat Irene vervolgens een schuldgevoel aan door te beweren dat ook zij besmet is geraakt en dat haar ziekte hierdoor verergerd is. Dana heeft hier echter haar bedenkingen bij en ze gaat te rade bij Bree. Eden stelt haar toekomst in Summer Bay steeds meer in vraag.



Vrijdag 21 maart 2025 - aflevering 8273

Bree vertelt een achterdochtige Dana dat het niet ongewoon is dat terminale patiënten behandelingen weigeren omdat ze het beu zijn om slecht nieuws te krijgen. Ze stelt voor om de klinische proef uit Canada te bekijken zodat Dana gerust kan zijn. Maar wanneer de link naar de website niet meer lijkt te werken, wekt dit alleen nog maar meer argwaan bij Dana. Niemand lijkt haar echter te geloven, ook Xander niet. Felicity en Eden praten hun ruzie uit.



