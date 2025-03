Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 10 maart 2025 - aflevering 8264

Irene is terug en heeft een gast meegebracht: Bronte. Ze leerde haar kennen in het ziekenhuis en kreeg medelijden met haar toen ze ontdekte dat ze aan een auto-immuunziekte lijdt. Maar is Bronte wel wie Irene denkt dat ze is? Marilyn is in paniek nadat ze een te grote bestelling heeft geplaatst bij enkele leveranciers. Ze heeft slechts enkele dagen de tijd om van de voorraad af te komen, anders wacht er de Diner een financiële klap. Justin brengt haar op een idee. De sfeer is gespannen wanneer Bree en Remi elkaar voor het eerst terugzien sinds ze afgesproken hadden om een tijdje afstand te nemen.



Dinsdag 11 maart 2025 - aflevering 8265

Bronte laat geen kans onbenut om Irene volledig rond haar vinger te winden. Wanneer het duidelijk wordt dat ze tot heel veel bereid is, vertelt Bronte haar over een experimentele behandeling in Canada die honderdduizenden dollars kost. Zal Irene in haar val trappen? John maakt zich zorgen om de grote hoeveelheid afval die op het strand is aangespoeld. De veiligheidsinstanties lijken echter niet geïnteresseerd. Levi en Mackenzie hebben iets te vieren, maar de sfeer wordt overschaduwd door Imogen, die Levi bestookt met boze berichten.



Woensdag 12 maart 2025 - aflevering 8266

Mackenzie is van streek door de actie van Imogen en is ook bezorgd om het feit dat Levi's ex weet waar ze woont. Mac vraagt Eden om de ringen terug te bezorgen, maar zij weigert en gooit bovendien nog wat olie op het vuur door erop te wijzen dat Levi nu al dingen voor haar verzwijgt. Wanneer ze Levi hier wat later over aanspreekt, komt het tot een ruzie. Tijdens hun patrouille op het strand treffen John en Dana een aangespoelde container aan. Ondanks enige initiële twijfel besluiten ze hem te openen.



Donderdag 13 maart 2025 - aflevering 8267

Mackenzie twijfelt steeds meer of Levi wel te vertrouwen valt. Harper laat haar kaarten leggen door Marilyn. Wat heeft de toekomst voor haar in petto? Dana en John slagen er eindelijk in om de mysterieuze container open te breken. Wanneer John wat later flauwvalt en naar het ziekenhuis wordt gebracht, neemt Bree geen enkel risico: hij en Dana moeten in isolatie tot ze exact weten wat er in de container zit. En dan worden ook Marilyn en een klant van de Diner onwel...



Vrijdag 14 maart 2025 - aflevering 8268

Felicity en Eden maken zich zorgen om Cash wanneer hij laat weten de begrafenis van Stevie niet te zullen bijwonen. Remi probeert zijn gedachten op een rijtje te zetten en praat met Theo over zijn gevoelens voor Bree. Dana en John zitten nog steeds in isolatie. Bree breekt zich het hoofd over de bron van de besmetting wanneer blijkt dat Marilyn nooit in de buurt van de container is geweest. Wanneer een andere patiënt met symptomen wel gelinkt kan worden aan de Diner, vallen alle puzzelstukjes in elkaar: de bron is niet de container, maar de Diner. Irene krijgt vervolgens de opdracht om alle klanten naar huis te sturen en de deuren te sluiten.



'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

