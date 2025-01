Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen ťn kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 27 januari 2025 - aflevering 8239

Cash is bezorgd om de veiligheid van Stevie wanneer de beveiliging op het media-evenement te wensen overlaat. Terwijl ze handtekeningen uitdeelt, kan Cash zich niet ontdoen van het gevoel dat er iets niet pluis is. Wanneer een fan Stevie vervolgens aanvalt, ontstaat er een kat-en-muisspel tussen hem en Cash. Valerie bedankt Theo omdat hij de schuld op zich nam voor de pillen die de politie in beslag heeft genomen. Justin is niet blij wanneer hij het koppel ziet kussen. Hij blijft bij zijn standpunt: Valerie moet vertrekken. Valerie smeekt Leah om vergiffenis, maar krijgt niet de reactie waarop ze had gehoopt.



Dinsdag 28 januari 2025 - aflevering 8240

Rose geeft aan Xander toe dat ze niets meer van Mali heeft gehoord sinds ze hem een uitbrander gaf over zijn betrokkenheid bij de ontvoering van baby Maia. Ze staat bovendien voor een dilemma want de politiechef heeft de beslissing om Harper en Mali al dan niet aan te klagen aan haar overgelaten. Leah checkt bij Theo hoe het met hem gaat na het vertrek van Valerie en probeert hem voorzichtig aan te manen om hulp te zoeken voor zijn drugsgebruik. Wat later komt Justin thuis met verrassend nieuws: Valerie heeft zichzelf aangegeven en de aanklachten tegen Lyrik en Theo werden ingetrokken. Theo lucht zijn hart bij Remi.



Woensdag 29 januari 2025 - aflevering 8241

Rose, die meer en meer gebukt gaat onder de druk om een beslissing te nemen, spreekt Xander aan over zijn loslippigheid tegen Dana. Een gesprek met Irene bezorgt haar nieuwe inzichten. Dana probeert Mali te overtuigen om op Rose in te praten, maar hij weigert zich te bemoeien. Ze probeert vervolgens stoom af te blazen bij Xander, maar ook hij maakt haar duidelijk dat ze zich niet moet bemoeien en het komt tot een ruzie. Mali en Harper maken zich intussen zorgen, omdat Tane weigert zich juridisch voor te bereiden op zijn proces. Na een gesprek met Tane neemt Rose een beslissing.



Donderdag 30 januari 2025 - aflevering 8242

Nadat ze samen de nacht hebben doorgebracht, probeert Dana Xander te ontlopen. Harper en Irene hebben al gauw door wat er aan de hand is. Cash en Eden vieren dat de stalker van Eden eindelijk achter slot en grendel zit. Eden is opgelucht dat Cash niet langer als bodyguard van Stevie moet optreden. Stevie zelf heeft echter een voorstel voor Cash: ze wil dat hij permanent haar persoonlijke bodyguard blijft. Felicity verneemt via Harper dat de rechtszaak van Tane binnen vijf weken zal plaatsvinden. Wanneer ze hem vervolgens een bezoek brengt, is Tane in eerste instantie terughoudend tegenover zijn ex, maar al gauw stelt hij zich voor haar open.

Vrijdag 31 januari 2025 - aflevering 8243

Xander biecht aan Dana op dat hij het jammer vond dat ze niet meer naast hem lag toen hij wakker werd. Is dit het begin van een mooie romance? Mackenzie loopt op hete kolen in afwachting van nieuws van Levi. Ze durft hem niet te bellen, maar Mali moedigt haar aan om dat toch te doen, zodat ze weet waar ze staat. Levi stelt haar vervolgens gerust: morgen zet hij een punt achter zijn huwelijk met Imogen.



