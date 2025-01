Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen ťn kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 20 januari 2025 - aflevering 8234

De grote dag van Justin en Leah is aangebroken. Van alle uithoeken stromen vrienden en familie toe om hun huwelijk bij te wonen. Theo is echter nog steeds nergens te bespeuren en Justin begint zich zorgen te maken. Waar is zijn getuige? Leah kan haar geluk niet op wanneer VJ plots voor haar staat. Arm in arm wandelen ze vervolgens naar het altaar, waar een glunderende Justin haar staat op te wachten. En ook John geniet met volle teugen van zijn rol als celebrant. Na een prachtige ceremonie maakt iedereen zich klaar voor een spetterend feestje. Maar niet alles is rozengeur en maneschijn: wanneer Justin zijn kans ziet, confronteert hij Theo met wat hij te weten is gekomen.



Dinsdag 21 januari 2025 - aflevering 8235

Theo probeert zich van de domme te houden, maar Justin laat zich niet afwimpelen. Uiteindelijk belooft hij om Justin zo snel mogelijk terug te betalen, maar voor hem is er maar één oplossing: Valerie moet vertrekken. De volgende ochtend hangt er spanning in de lucht bij Lyrik, nadat Kirby ook Eden en Remi heeft ingelicht over de problemen van Theo. Tijdens een politiecontrole gaat het vervolgens grondig mis. Op een onbekende locatie houdt Tane baby Maia intussen dicht tegen zich aan. Het besef dat hij iets fout heeft gedaan, is duidelijk tot hem doorgedrongen.



Woensdag 22 januari 2025 - aflevering 8236

De situatie van Tane escaleert wanneer de ontvoering het lokale nieuws haalt. Iedereen weet nu dat hij er met baby Maia vandoor is gegaan. In paniek belt hij Mali op en vraagt hem om zijn paspoort te brengen. Wanneer Harper hem vervolgens vertelt dat de moeder van de baby zich heeft gemeld, beseft Tane dat het tijd is om de realiteit onder ogen te zien. Op het politiebureau is het een blij weerzien tussen Sonia en haar baby. Voor Tane ziet de toekomst er minder rooskleurig uit; hij wordt gearresteerd. Rose neemt het busje van Lyrik in beslag en ondanks pogingen van Theo om haar te overtuigen dat Eden en Kirby niets met de drugs te maken hebben, moeten ze allemaal de nacht in de cel doorbrengen.



Donderdag 23 januari 2025 - aflevering 8237

Eden is compleet in shock na de ontdekking van de affaire van Levi met Mackenzie. In haar ogen is hij geworden wat hun vader was: een bedrieger. Pogingen van Levi om haar te overtuigen van zijn liefde voor Mackenzie draaien op niets uit. Eden lucht haar hart bij Felicity, die vervolgens ook een hartig woordje klaar heeft voor Mackenzie. Hoe kon ze iedereen zo om de tuin leiden? Harper probeert een goed woordje te doen voor Tane bij Rose, maar zij heeft hier geen oren naar en wijst Harper op het feit dat ook zij en Mali aangeklaagd kunnen worden voor medeplichtigheid.

Vrijdag 24 januari 2025 - aflevering 8238

Kirby eist dat Theo en Valerie aan Leah en Justin vertellen wat hun aandeel was in de arrestatie van de bandleden. Levi smeekt Eden om Imogen niet in te lichten over zijn affaire met Mackenzie. Hij schrikt wanneer ook Cash reeds op de hoogte blijkt te zijn en Eden er niet voor terugdeinst om het nieuws ook te delen met haar huisgenoten Remi en Kirby. In Salt blijft het nieuws intussen ook voor spanning zorgen tussen Mackenzie en Felicity. Levi neemt een beslissing: hij gaat Imogen alles vertellen. Cash vreest het ergste wanneer Stevie haar locatie deelt met haar fans.



