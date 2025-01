Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 13 januari 2025 - aflevering 8229

Een ongeruste Cash gaat op zoek naar Stevie. Hij vreest dat haar stalker haar te pakken heeft gekregen... tot hij melding krijgt van een bericht op de sociale media van Stevie en haar in bed ziet met Remi. Eenmaal terug thuis spelt hij haar nogmaals de les: ze mag het huis niet verlaten en geen foto's meer posten. Bree doet zich sterker voor dan ze is wanneer Xander haar inlicht over Remi's uitspattingen met Stevie. Theo vraagt geld aan Justin zodat hij en Valerie pillen kunnen kopen.



Dinsdag 14 januari 2025 - aflevering 8230

Bree bedankt Xander omdat hij momenteel haar grootste steun en toeverlaat is. Dana helpt haar vervolgens om haar gedachten te verzetten. Op het einde van de avond kust een beschonken Bree Xander. Hij verzet zich beleefd en wanneer Bree zich de volgende dag bij hem excuseert, maakt hij haar duidelijk dat ze hem niet kan gebruiken om Remi te vergeten. Leah wordt stilaan gek omdat ze zelf geen controle heeft over de organisatie van haar huwelijk. Kirby ontdekt dat Theo gelogen heeft tegen Justin en is meteen achterdochtig. Na een confrontatie met Theo en Valerie ziet Kirby geen andere optie meer dan Justin in te lichten over wat er gaande is.



Woensdag 15 januari 2025 - aflevering 8231

Justin gelooft zijn oren niet wanneer Kirby hem de waarheid over Theo vertelt: hij stal het geld dat Justin hem gaf voor het huren van apparatuur om drugs te kopen voor zichzelf en Valerie. Irene geeft John het duwtje in de rug dat hij nodig heeft wanneer hij begint te twijfelen aan zijn rol als celebrant op het huwelijk van Leah en Justin. Tane en Roo vernemen van Rose dat er noodopvang gevonden werd voor baby Maia. Dana geeft Tane de kans om afscheid te nemen, maar doet een schokkende vaststelling wanneer ze terugkeert: Tane en baby Maia zijn verdwenen!



Donderdag 16 januari 2025 - aflevering 8232

De moeder van baby Maia heeft zich gemeld. Harper plant meteen een gesprek tussen haar en Rose. Dana krijgt intussen de volle laag van die laatste wanneer ze aangifte gaat doen van de verdwijning van Tane en baby Maia. Rose gaat meteen naar hen op zoek, maar terwijl Mackenzie haar medewerking verleent, belet Mali haar om de kamer van Tane te doorzoeken. Terug op het politiebureau probeert Rose tijd te rekken door Sonia, de moeder van Maia, te wijzen op het feit dat ze eerst allerlei testen moet ondergaan voordat ze herenigd kan worden met haar dochter, die in werkelijkheid Poppy blijkt te heten. Mackenzie excuseert zich bij Levi omdat ze contact zocht met Imogen.

Vrijdag 17 januari 2025 - aflevering 8233

Dana voelt zich schuldig. Irene kan haar enigszins troosten door haar te wijzen op het feit dat Tane een volwassen man is en hij dus zelf verantwoordelijk is voor zijn daden. Wanneer ze een bericht krijgt van Tane neemt Dana meteen contact op met Rose. Stevie verneemt dat het onderzoek naar de dood van haar tegenspeelster Crystal werd afgerond. De moed zakt haar in de schoenen wanneer Cash vervolgens ontdekt dat er volgens de onderzoekers geen kwaad opzet in het spel is. Leah treft samen met Irene en Marilyn de laatste voorbereidingen voor haar grote dag. Thuis kan ze haar nieuwsgierigheid niet langer bedwingen en gaat ze op zoek naar informatie over de plannen van Justin.



