Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 6 januari 2025 - aflevering 8224

Cash en Eden genieten van wat qualitytime samen, maar Cash wordt afgeleid door meldingen van de sociale media van Stevie: iemand heeft een foto gepost van het hotel waar ze logeert. Stevie is bang nu haar locatie is uitgelekt. Cash beslist daarop dat ze bij hem moet komen logeren, maar daar is Eden niet mee gediend. Stevie vangt een deel van de discussie op en pakt meteen weer haar koffer. John is verrast door een vraag van Justin.



Dinsdag 7 januari 2025 - aflevering 8225

Stevie voelt zich nog wat ongemakkelijk bij Cash thuis, vooral omdat haar aanwezigheid duidelijk spanning veroorzaakt tussen hem en Eden. Cash stelt haar echter gerust. Felicity is starstruck wanneer ze onverwacht oog in oog staat met haar idool. Eden excuseert zich bij Cash. Xander en Felicity leggen de laatste hand aan de organisatie van de benefietavond in Salt, maar krijgen slecht nieuws van de dj.



Woensdag 8 januari 2025 - aflevering 8226

Zowel Bree als Remi is in de war wanneer ze de ander onverwacht aantreffen in Salt. Voor Bree lijkt het alsof Remi al verder is gegaan met zijn leven en het prima doet zonder haar, waarop ze besluit om zelf ook niet bij de pakken neer te blijven zitten. Ze gaat op zoek naar Levi en vraagt hem uit over de opleiding bij Artsen Zonder Grenzen. Levi voelt zich niet op zijn gemak wanneer Bree zich flirterig begint te gedragen. Remi wordt woest bij het aanzien van Bree met Levi en stormt weg. De grond wordt opnieuw warm onder de voeten van Levi wanneer Eden hem vraagt of hij een affaire heeft... met Bree.



Donderdag 9 januari 2025 - aflevering 8227

Levi is er niet mee opgezet dat Eden Imogen achter zijn rug heeft uitgenodigd om naar Summer Bay te komen voor een verrassingsbezoek. Zijn ergste nachtmerrie wordt bovendien werkelijkheid wanneer Eden voorstelt om met z'n drieën te gaan eten in Salt. Wat zal Mackenzie hiervan vinden? Tane is ondersteboven van het nieuws dat er een tijdelijk pleeggezin gevonden is voor baby Maia. Harper probeert hem gerust te stellen, maar een gefrustreerde Tane is niet voor rede vatbaar. Tane en Mackenzie luchten hun hart bij elkaar over hun problemen.

Vrijdag 10 januari 2025 - aflevering 8228

Stevie krijgt bericht dat ze auditie mag doen voor een romcom waarin ze dolgraag zou spelen, maar Cash zet haar meteen met beide voeten op de grond. Hij vindt het te gevaarlijk en het risico niet waard. Stevie bedenkt een manier om alsnog auditie te kunnen doen en betrekt Remi bij haar plannen. Al gauw hangt er spanning in de lucht en wat later belanden ze samen in bed. Ondertussen panikeert Cash wanneer hij Stevie nergens kan vinden. Mackenzie voelt zich schuldig wanneer ze Imogen met Eden hoort praten over de problemen in haar huwelijk.



'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!