Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Maandag 23 december 2024 - aflevering 8214

Bree is woedend wanneer ze ontdekt dat Remi tegen haar heeft gelogen. Hij probeert het goed te maken, maar voor Bree is het duidelijk: hij koos zijn motor boven haar. Harper toont het artikel in de Coastal News aan Tane en biecht op dat haar zus de informatie heeft doorgespeeld aan de journalist. Wat later duikt de man ook op in het ziekenhuis en een confrontatie met Tane is onvermijdelijk. Rose moet ingrijpen. Alf en Roo buigen zich intussen over alle spullen die door de inwoners van Summer Bay werden binnengebracht voor vondeling Maia. Een gegraveerde armband trekt de aandacht van Roo.



Dinsdag 24 december 2024 - aflevering 8215

Felicity polst bij Mali naar een update over Tane en baby Maia, maar hij is karig met het geven van informatie. Na het lezen van het krantenartikel besluit ze hem op te zoeken in het ziekenhuis, maar haar komst wordt niet echt geapprecieerd. Dana probeert zich intussen te verontschuldigen bij Tane, maar haar excuses vallen in dovemansoren. Rose heeft dan weer slecht nieuws voor Tane: de journalist heeft een klacht ingediend. Valerie laat tegenover Leah uitschijnen dat alles goed met haar gaat, maar na een openhartig gesprek met haar is ze duidelijk aangedaan en vraagt ze Theo om pillen te halen.



Woensdag 25 december 2024 - aflevering 8216

Theo weigert Valerie een pil te geven, maar wanneer ze inspeelt op zijn emoties, bezwijkt hij alsnog onder haar smeekbeden. Maar net wanneer de pil begint te werken, daagt Kirby op. Zij heeft meteen door wat er gaande is en het komt tot een confrontatie. Justin is getuige van de ruzie en hij vermoedt meteen dat de spanningen iets te maken hebben met Valerie. Harper probeert Dana op te monteren, maar haar pogingen draaien op niets uit. Cash doet een ontdekking terwijl hij samen met Felicity de film van Stevie bekijkt.



Donderdag 26 december 2024 - aflevering 8217

Nadat de film door zijn hoofd is blijven malen, ontdekt Cash via Stevie dat haar tegenspeelster, die bovendien haar beste vriendin was, een maand geleden onder mysterieuze omstandigheden is overleden. Cash begrijpt niet dat niemand hem dit eerder heeft verteld. Hij is vervolgens op zijn hoede wanneer er aan haar deur een pakketje wordt achtergelaten. Justin hoort Theo uit over zijn aanvaring met Kirby. Om hun drugsgebruik te verdoezelen, vertelt Theo dat Kirby jaloers was omdat hij en Valerie een relatie hebben. Valerie liegt op haar beurt tegen Leah.

Vrijdag 27 december 2024 - aflevering 8218

Cash doet een verontrustende ontdekking wanneer hij de teddybeer van naderbij bekijkt: binnenin zitten een camera en microfoon verborgen. Desondanks besluit Stevie naar de premièreavond te gaan. Cash probeert haar op andere gedachten te brengen wanneer hij ontdekt dat de stalker reeds een foto van hem en haar online heeft gezet. Eden vergezelt Remi naar zijn eerste revalidatiesessie. Die loopt vlot, tot Remi een tandje bij wil steken en zich overdoet.



